Love And Thunder verrait la Valkyrie Romance un nouveau personnage féminin

On a beaucoup parlé de la prochaine Thor: Amour et tonnerre, qui continuera à suivre le dieu asgardien préféré de tous. Récemment, nous avons remarqué que certaines fuites du film révélaient plusieurs spoilers possibles, y compris qui aurait joué le méchant, quelques histoires et même une apparition de Kid Loki.

Maintenant, nous avons encore plus à transmettre, et si l’on en croit les rumeurs de 4chan, la phase 4 de l’univers cinématographique Marvel devrait débuter le personnage d’Angela. Si vous ne la connaissez pas, elle a fait ses débuts avec Image Comics dans le cadre de la série Spawn et a été créée par l’auteur Neil Gaiman et l’artiste Todd McFarlane. Mais après un différend juridique, ses droits sont allés à Gaiman, qui a ensuite vendu à Marvel.

Dans les bandes dessinées, elle est en fait la sœur perdue de Thor depuis longtemps et les rumeurs suggèrent que Jodie Cormer est à portée de main pour jouer Angela. Ce que dit également cette fuite, c’est qu’elle sera amoureuse de Valkyrie, le nouveau chef asgardien qui cherche sa reine.

Angela a été décrite comme une femme de peu de mots et une fille sans fioritures, ce qui en fait un très bon match pour Valkyrie, qui est à peu près la même chose. On ne sait pas si le MCU s’en tiendra aux bandes dessinées et la gardera comme une sœur perdue de Thor, mais cela semble peu probable car cet angle était déjà utilisé à Ragnarok, où la sœur de God Of Thunder, Hela, a été libérée après la mort de leur père. .

Cela étant dit, il ne serait pas surprenant de voir Angela présentée comme peut-être une cousine ou un autre parent de Thor. Dans tous les cas, il sera certainement intéressant d’apprendre ce que fait Marvel pour amener le chasseur de primes asgardien dans le giron Thor: Amour et tonnerre, si les rumeurs se vérifient.