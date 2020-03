Love And Thunder Villain pourrait introduire des dieux grecs dans le MCU

Nous avons récemment obtenu notre confirmation officielle de Thor: Amour et tonnerre la star Tessa Thompson, selon laquelle Christian Bale devrait incarner le méchant principal de la quatrième aventure solo de God of Thunder, bien que la plupart des gens aient déjà pensé que ce serait le cas. Avec le personnage principal de Chris Hemsworth, Valkyrie de Thompson et Natalie Portman de retour sur le point de prendre le relais de Thor, les choses semblent plutôt empilées du côté héroïque des choses.

Cela étant dit, les méchants mémorables ont souvent été un problème pour l’univers cinématographique Marvel, mais avoir un acteur du calibre de Bale à bord est l’une des pièces de casting les plus excitantes que le studio ait annoncées depuis longtemps, en particulier avec des fraichement frappés. Le lauréat des Oscars Taika Waititi revient pour Love and Thunder, promettant de doubler la folie qu’il a apportée à la série avec Ragnarok.

Il y a déjà eu beaucoup de spéculations sur qui pourrait être le grand méchant de Bale, avec Beta Ray Bill un choix populaire parmi les fans, mais une nouvelle rumeur propose une théorie intéressante, qui pourrait potentiellement introduire la mythologie grecque dans le MCU, et aussi des liens dans notre rapport que Jai Courtney est envisagé de jouer la version bande dessinée d’Hercule.

Selon la dernière rumeur, Bale pourrait jouer Ares, le dieu grec de la guerre qui a de nombreux liens avec Thor dans les bandes dessinées. En plus de donner au Dieu du Tonnerre un ennemi de même puissance pour affronter, amener Ares et peut-être même Hercules dans le MCU établit que les dieux grecs et nordiques sont plus que de simples mythes, faisant référence au débat “ science contre magie ” qui est a toujours fait partie de la franchise Thor depuis le début.

Avec Odin, Heimdall et Loki de cette chronologie tous morts, le MCU manque de dieux, et avec The Eternals prêt à secouer le côté cosmique des choses quand il tombera plus tard cette année, un tout nouveau monde de figures mythologiques surpuissantes pourrait alimenter les histoires intergalactiques de Marvel dans un avenir prévisible si le rapport sur Bale jouant Ares dans Thor: Amour et tonnerre se révèle être vrai.