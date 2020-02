Love Bites: revisiter le premier pinceau de Nicolas Cage avec horreur dans ‘Vampire’s Kiss’

Nicolas Cage est au milieu d’une sorte de renaissance d’horreur. Non pas que l’acteur prolifique se soit jamais éloigné d’un genre particulier, produisant plusieurs films par an qui couvrent toute la gamme, mais c’est dans l’horreur qu’il a reçu des éloges et une réévaluation grâce à des films comme Mandy et Color Out of Space. Avec les annonces récentes de Wally’s Wonderland, où il affrontera l’animatronique démoniaque, son travail dans l’horreur ne semble pas ralentir. Pour toutes les performances de grandeur que l’acteur a livrées dans sa carrière, son tour de Peter Loew dans Vampire’s Kiss n’obtient pas autant de considération qu’il le devrait. Si vous deviez vous rencontrer quelque part à l’intersection d’American Psycho et de Martin, vous trouveriez probablement ce joyau culte.

Peter Loew de Cage est un agent littéraire de New York. Comme Patrick Bateman d’American Psycho, Loew est la quintessence du narcissisme et de la cupidité des années 80, qui traite les partenaires sexuels comme des jouets jetables. Il travaille toute la journée et vient chercher des amants au club la nuit, mais passe quelques heures le week-end à effrayer son psychiatre avec des aveux terrifiants de son état mental. Comme la façon dont une chauve-souris qui a trouvé son chemin dans son appartement l’a excité, pas la jolie femme qu’il avait ramenée à la maison.

Quand Loew rencontre Rachel (Jennifer Beals), leur rendez-vous se transforme en quelque chose de plus bizarre quand elle révèle ses crocs de vampire et le mord. Cela déclenche une spirale descendante pour Loew, qui se croit devenir un vampire. Il porte des lunettes de soleil pour éviter le soleil. Il ne se voit pas dans le miroir. Il hallucine. Il achète même de nouveaux crocs de vampire pour compenser son manque de dents développées. Ensuite, il y a Rachel, son maître vampire qui le séduit et le nargue tout au long de l’histoire. Loew était un excentrique avant son rendez-vous avec elle, mais après qu’il soit devenu fou. C’est son pauvre assistant Alva (Maria Conchita Alonso) qui en souffre le plus.

Vampire’s Kiss, grâce à la performance excentrique de Cage, a fourni une source importante de mèmes, mais la vérité est que c’est sa performance qui fait fonctionner le film. L’acteur a comparé son style d’acteur à celui de vieux troubadours hollywoodiens avec des présentations plus grandes que nature. Cage a certainement livré des personnages grandioses au cours de sa solide carrière, mais selon l’acteur sur la piste de commentaires du DVD, Peter Loew marque l’un de ses rôles préférés de tous les temps. Vampire’s Kiss est une étude de personnage; son récit se déroule lentement pour dévoiler une lente détérioration d’un homme si vide et solitaire qu’il est conduit à la folie obsédée par les vampires. L’histoire exige un fil magnétique.

À peine sorti de son succès avec Moonlight, les représentants de Cage l’ont supplié de ne pas jouer le rôle de Loew. Il s’est incliné, la partie a été donnée à Judd Nelson, puis Cage a changé d’avis. Il ne pouvait pas secouer le personnage et a demandé à revenir. Des événements fortuits s’alignèrent et Cage fut donc réintégré pour la partie.

Quant aux lignes, Cage n’a jamais découragé Joseph MinionLe script de. Ce qu’il a fait, cependant, a été d’apporter un caractère excentrique au personnage. La scène du club de danse dans le troisième acte qui le voit à l’affût de proies? Ses étranges mouvements sont directement inspirés du comte Orlok dans Nosferatu et l’horreur expressionniste allemande. La voix étrange et yuppie du personnage? Il visait un son continental distinct qui, selon lui, convenait à ce personnage d’agent littéraire new-yorkais, au grand souci des producteurs.

Le seul vrai moment ad lib ou hors script que Cage a apporté au personnage a été la fameuse mange du cafard. Le script appelait Loew à sucer un œuf cru, mais Cage pensait que manger le bogue ajouterait une valeur de choc. Cage a vraiment mangé des cafards pour la scène. Le réalisateur Bierman voulait une deuxième prise; par conséquent, un deuxième bogue est récupéré. J’ai le pressentiment que c’est une scène qui ne comporte pas beaucoup de jeu.

Bien que Bierman et Cage connaissaient précisément le type de film qu’ils faisaient, une comédie psychologique profondément sombre, le distributeur ne l’a pas compris. Les scènes ont été coupées, le marketing était faible et Vampire’s Kiss a floppé dur lors de sa sortie en salles. Cage était sur la bonne voie pour la célébrité, donc le film n’a pas nui à sa carrière. Au fil des ans, il a amassé un culte, et les performances de Cage à elles seules ont fourni une source infinie de divertissement.

Peter Loew mérite d’être dans la même conversation avec Patrick Bateman. Les deux NYC narcissiques yuppies avec des comportements excentriques et des façons distinctes de parler, et les deux se détériorant mentalement au point d’homicide imaginé et réel. Les deux personnages présentent également des performances extrêmement engagées, bien que Cage prenne des risques à l’extrême – pour notre plus grand plaisir.

Loew est un personnage que l’on ne peut pas aimer dès le départ. Nous ne sommes pas censés l’aimer, mais ce sont les choix uniques de Cage qui donnent accès au personnage. Loew est une personne horrible, surtout pour sa cruauté envers Alva. Pourtant, l’aspect physique et l’étrangeté des performances de Cage facilitent la compréhension de l’état mental déséquilibré du personnage. L’ardoise d’horreur actuelle de Cage offre des rôles fantastiques qui méritent des éloges, mais Vampire’s Kiss montre que cela aurait toujours dû être le cas.