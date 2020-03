Love, Death & Robots Saison 2: Ce que nous savons jusqu’à présent

Love, Death & Robots revient sur Netflix pour une deuxième saison, mais savoir quand ce sera le cas. Ci-dessous, nous allons cataloguer tout ce que nous savons sur la saison 2, y compris qui est impliqué et ce à quoi nous pouvons nous attendre.

Love, Death & Robots est une série d’anthologie de science-fiction Netflix Original créée par Tim Miller et produite par David Fincher.

La série se composait de 18 histoires courtes, toutes avec leurs propres animations et histoires uniques. Quelques heures après sa sortie, les fous et hors de cette série mondiale avaient envoyé un buzz sur Internet. Certains ont déjà surnommé la série «Le miroir noir de l’animation», vous indiquant tout ce que vous devez peut-être déjà savoir.

Il repousse les limites de l’animation avec un énorme mélange d’histoires et de niveaux de violence graphique et de sexe. La série a également été l’une des premières pour Netflix à expérimenter les commandes d’épisodes (bien que cela n’ait pas été sans controverse).

Love, Death & Robots Season 2 Netflix Renewal Status

Statut de renouvellement officiel: Renouvelé pour le volume 2 (Dernière mise à jour le 06/10/2019)

Le 10 juin 2019, Netflix a annoncé que la série reviendrait pour un deuxième volume. Dans sa vidéo promotionnelle pour promouvoir la nouvelle série, il n’a malheureusement utilisé que les clips précédents de la saison 1.

Le volume 2 arrive !!!! Merci Netflix ✅❤️💀🤖👍🏼 pic.twitter.com/fTSTFozKr5

– 🎮🎧🎮 (@ 007__Goldeneye) 10 juin 2019

Après le renouvellement, nous savons également, grâce à un scoop de THR, que Jennifer Yuh Nelson, qui a dirigé Kung Fu Panda 3, rejoint l’équipe en tant que directeur superviseur pour la saison 2.

“Love, Death and Robots” sera de retour! Jennifer Yuh Nelson a rejoint en tant que directrice de supervision pour le volume 2 et supervisera tous les épisodes pic.twitter.com/8OVStMbpeP

– Voir la suite (@seewhatsnext) 10 juin 2019

Nous ne savons toujours pas quels studios devraient revenir pour de nouveaux épisodes. Certains des principaux studios qui ont travaillé sur la saison 1 étaient Blur Studio, Blow Studio, Unit Image, Red Dog Culture House, Sony Picture Imageworks, Passion Animation Studios et Sun Creature Studio (parmi beaucoup d’autres).

Love, Death & Robots Saison 2 Date de sortie

Compte tenu du temps qu’il a fallu pour produire la première saison de Love, Death & Robots, nous ne nous attendons pas à voir une saison 2 pendant un certain temps. Cela est dû au nombre de studios travaillant sur des épisodes et à la tâche colossale de tout rassembler.

En février 2020, Inverse a réussi à marquer une interview avec l’un des compositeurs, Rob Cairns, qui a donné un aperçu du développement de la saison 2 en disant: «J’ai vu quelques scripts de la saison 2 et j’ai entamé des discussions avec les réalisateurs et commencé jouer avec le son ».

Pour le moment, nous pensons que la saison 2 de Love, Death & Robots se déroulera au plus tôt à la fin de la fin de 2020, mais notre valeur sûre serait le début de 2021, soit environ deux ans après la première.

Que regarder en attendant le volume 2 de Love, Death & Robots

Tout d’abord, allez voir le spécial «à l’intérieur de l’animation» sur YouTube. Vous pouvez y voir les réflexions de Tim Miller sur le spectacle et donner un aperçu de la production de la série.

Rob Cairns a partagé qu’une bande originale officielle pour Love, Death & Robots pourrait être en préparation mais rien d’officiel. Il a plutôt publié quelques-unes des chansons sur son site Web.

Toujours pas de mot officiel sur une bande-son #lovedeathandrobots mais on m’a donné le droit de poster quelques pistes en exemple sur mon site! Il y a 3 pistes de Sonnie’s Edge sur ma page portfolio: https: //t.co/Qj6nQTINnq

– Rob Cairns (@robcairnsmusic) 9 décembre 2019

Et enfin, pour l’amour de Dieu, veuillez suivre le compte social le plus obscur de Netflix. Il couvre l’épisode Yoghurt de la série et reste actif malgré une petite audience.

Aimeriez-vous voir une autre saison de Love, Death & Robots? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!