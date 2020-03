‘Love & Hip Hop Atlanta’ Saison 8: à quoi s’attendre

Le super trailer de la saison 8 pour Love & Hip Hop Atlanta est sorti le 9 mars et la vidéo de presque six minutes est remplie de drames. L’émission reviendra le lundi 16 mars sur VH1 et aura des visages frais et familiers.

La saison à venir suivra les hauts et les bas typiques des relations entre les acteurs – à la fois en termes de relations amoureuses et d’amitiés les uns avec les autres. Il y a cependant quelques éléments qui se sont démarqués de l’aperçu et voici juste un extrait de ce à quoi s’attendre:

Santé de Mama Dee

Mama Dee est une femme d’un certain âge mais son attitude et son style la gardent jeune. Malheureusement, souvent avec l’âge, les problèmes de santé viennent et elle n’est pas différente. La bande-annonce ne précise pas les conditions auxquelles elle est confrontée, mais elle révèle qu’elle prend un certain nombre de médicaments différents et doit subir une intervention chirurgicale.

Scrappy devient inquiet et insiste pour que sa mère arrête de boire, ce à quoi elle répond qu’elle a complètement abandonné l’alcool pour garder sa santé sur la bonne voie. Mais tout le monde n’est pas convaincu que Mama Dee a fini de boire. La bande-annonce montre des amis et de la famille discutant de sa consommation d’alcool et faisant même allusion à une dépendance aux pilules.

Rasheeda et Kirk célèbrent leur 20e anniversaire de mariage

Rasheeda et Kirk ont ​​eu les problèmes conjugaux les plus extrêmes de la série. Bien qu’ils soient mariés depuis le plus longtemps, tous deux ont reconnu leur infidélité. Les affaires de Kirk ont ​​conduit un enfant hors mariage, ce qui a pris du temps à Rasheeda pour s’adapter. À travers tout cela, ils ont décidé de se battre pour leur mariage.

Cette saison, ils approchent de leur 20e anniversaire de mariage, mais leur attention est détournée vers leur famille lorsque le fils de Kirk est arrêté et que des problèmes au sein de leur entreprise arrivent.

Les problèmes familiaux de Scrappy et de Bambi persistent

Bambi et Scrappy sont mariés et élèvent leur fils enfant en bas âge. La saison dernière, ils ont traité de problèmes concernant la coparentalité de Scrappy avec son ex. Il n’y a jamais eu de véritable résolution dont les deux parties étaient satisfaites, mais il semble qu’elles aient évolué.

Des rapports récents ont révélé que le couple attendait son deuxième enfant et était heureux de leur arrivée imminente, mais la querelle avec la belle-famille crée du stress dans leur relation. Des extraits de l’argument de Bambi et de la mère de Scrappy sont présentés dans la bande-annonce et Mama Dee a une conversation émotionnelle avec Scrappy sur la façon dont sa relation tendue avec sa belle-fille la fait se sentir et affecte sa santé.

Mimi partage des problèmes relationnels avec son ex, Stevie J

Stevie J et Mimi ont parcouru un long chemin. Stevie est maintenant mariée à la chanteuse de R&B, Faith Evans, et ils ont montré comment ils avaient mélangé leurs familles.

Dans un aperçu de la saison à venir, Stevie et Mimi sont vus parler de leurs relations respectives, Mimi reconnaissant avec joie le changement de Stevie depuis qu’il est devenu un homme marié. Mimi reste en relation avec sa petite amie de longue date, la star de la WNBA, Tamera Young.

Ils partagent une maison et élèvent ensemble la fille de Mimi, mais Mimi révèle qu’elle n’est pas sûre que le mariage soit dans les cartes pour elle, malgré le désir de Young de se marier.

Qui est nouveau dans le casting?

Alexis Sky n’est pas étrangère à la franchise Love & Hip Hop – ayant déjà figuré sur la distribution hollywoodienne – mais elle est nouvelle à Atlanta. Elle est principalement connue pour sa relation et son triangle amoureux avec le rappeur, Fetty Wap, qui ont entraîné la naissance de leur fille.

Elle rejoint le casting d’Atlanta pour sensibiliser à l’épidémie de trafic sexuel à Atlanta – dont Sky dit qu’elle est une survivante. La bande-annonce montre également qu’elle aura des problèmes avec OG Karlie Redd, qui, selon Skyy, est entrée en relation avec son ex alors qu’ils sortaient encore.

L’ex-petite amie de Bow Wow, Kiyomi Leslie, utilisera également sa plateforme pour parler de son expérience avec la violence domestique. Elle était auparavant apparue sur Growing Up Hip Hop Atlanta avec Bow Wow, qui a documenté la rupture de leur relation.

Le rappeur LightSkinKeisha rejoint également le casting. Le natif de Decatur, en Géorgie, est devenu célèbre grâce à une vidéo qui est devenue virale avant de devenir très demandée en tant qu’artiste. La bande-annonce montre une Keisha frustrée qui menace de quitter la série après une explosion avec un autre acteur.