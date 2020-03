‘Love Is Blind’ est-il un original Netflix? Comment regarder cette série avant la saison 2

Avec toute la première saison disponible pour regarder des frénésie sur Netflix, Love Is Blind a prouvé que parfois, vous n’avez pas besoin de voir quelqu’un pour tomber amoureux d’eux. Que cela fonctionne ou non est une autre histoire. Love Is Blind est-il disponible sur toute autre plateforme de streaming? Quelle est la prochaine étape pour cette émission télévisée originale à succès? Voici ce que nous savons de la série à succès réalité, Love Is Blind.

Cet article contient des spoilers mineurs de Love Is Blind. Lisez à vos risques et périls!

Netflix a publié une nouvelle série de téléréalité, intitulée «Love Is Blind»

Netflix a quelques émissions de téléréalité primées et nominées aux Emmy Awards. Il y a Queer Eye, l’émission de relooking mettant en vedette Jonathan Van Ness, Antoni Porowski et le reste des Fab Five. Il y a Nailed It, un concours de pâtisserie qui a demandé aux chefs amateurs de recréer des «chefs-d’œuvre comestibles».

Plus récemment, la plateforme de streaming a lancé une ambitieuse série de rencontres qui pose la question: les relations basées sur une connexion exclusivement émotionnelle peuvent-elles durer? Cette expérience a duré quelques semaines, où les téléspectateurs ont vu des couples se rencontrer dans la vraie vie et déterminer si leur relation pouvait fonctionner.

«Notre toute première conversation a été super brève – environ sept minutes. Nous avons fait une présentation de base de nous-mêmes: d’où nous venons, ce que nous faisons, les choses qui sont importantes pour nous », a déclaré une participante, Lauren, lors d’une interview avec le Washington Post.

«Nous nous sommes tous les deux liés sur le fait que nous avons un esprit très entrepreneurial et que nous sommes autodidactes de différentes manières. Nous sommes également liés par le fait que nous sommes tous les deux des introvertis qui peuvent être extravertis quand nous devons l’être », a ajouté Cameron. Lauren et Cameron sont devenus l’un des deux couples qui se sont mariés légalement, grâce à cette série.

Lorsque Netflix a partagé ses «meilleures émissions de télévision» de la semaine, Love Is Blind est apparu presque à chaque fois. Certains téléspectateurs ont partagé leur amour pour certains couples sur les réseaux sociaux, tandis que d’autres ont demandé quelles relations pouvaient fonctionner dans le monde réel.

Parce qu’il s’agit d’un original Netflix, cette série de téléréalité est disponible exclusivement avec un abonnement à la plateforme de streaming. (D’autres services d’abonnement suivent par l’exemple, Disney + publiant son concours spécial de boulangerie original, Be Our Chef, en mars 2020.)

Amber Pike et Matt Barnett assistent à la projection d’Atlanta «Love Is Blind» | Paras Griffin / .

Netflix n’a pas encore renouvelé “Love is Blind” pour sa deuxième saison

Dès la finale de la saison 1, cette plateforme de streaming n’a pas annoncé quand, ou si, elle renouvellera cette émission de téléréalité pour sa deuxième saison. Certains attendent une annonce dans les semaines à venir, comme le rapporte Good Housekeeping, “le retard dans le renouvellement est en fait assez standard pour Netflix.”

En attendant, les fans peuvent diffuser d’autres émissions de téléréalité originales de Netflix. Cela inclut la saison 1 de The Circle, une version 2020 qui met en évidence les médias sociaux et son impact sur la création de relations. De plus, la prochaine saison de Queer Eye devrait être diffusée sur Netflix au cours des prochains mois.

Des épisodes de la série originale à succès Netflix, Love Is Blind, sont disponibles pour une frénésie sur la plateforme de streaming.