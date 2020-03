Love Is Blind Saison 2: Netflix sera-t-il renouvelé et une éventuelle série britannique

Love is Blind n’est que le dernier succès de la téléréalité pour Netflix.Il a été le titre le plus populaire dans de nombreuses régions au cours des dernières semaines depuis sa sortie en février 2020. La saison 2 de Love is Blind est presque certainement en route, mais nous ne l’avons pas encore entendu l’avenir officiel de la réalité seris. Voici le dernier de la saison 2 de Love is Blind et quelques autres extraits d’informations sur l’avenir de Love is Blind.

Pour récapituler, Love is Blind est une série de téléréalité qui rassemble un peu certains éléments d’autres émissions de rencontres et les combine dans un nouveau package qui ne pouvait vraiment être fait que sur une plate-forme de streaming. La série est sortie en trois étapes avec la conclusion ultime sous la forme de l’épisode The Wedding.

Love is Blind a-t-il été renouvelé pour la saison 2?

Statut de renouvellement officiel: en attente (dernière mise à jour: 03/03/2020)

Malgré l’attention massive des médias et le fait que la série figure chaque jour dans le top 10 des titres les plus populaires sur Netflix depuis sa sortie, un renouvellement n’a pas encore été donné.

Cela dit, il est presque certain qu’il sera renouvelé.

S’adressant à Metro, Chris Coelen, qui sert de showrunner, a déclaré:

“Nous parlons certainement de [season 2]. Je pense qu’il est prudent de dire que nous verrons des gens mettre à l’épreuve si l’amour est aveugle dans le futur. “

Ajouté à cela, Chris a également déclaré:

“J’espère et je crois que nous ferons de nombreuses saisons de cela à l’avenir … Je pense que c’est quelque chose avec lequel les gens du monde entier peuvent trouver un écho.”

Decider note qu’une deuxième saison suivrait probablement un format similaire mais verra probablement les concurrents d’un état différent (par opposition à Atlanta comme on le voit dans la saison 1).

Le casting cinétique sera probablement le premier moyen de découvrir une deuxième saison. Ils publieront l’appel de casting via leurs pages de réseaux sociaux en temps voulu (en cas de renouvellement).

Voyons maintenant la direction que pourrait prendre la série.

Love is Blind Reunion – quand sera-t-il sur Netflix?

Tout d’abord, Netflix n’a pas encore tout à fait fini avec la saison 1.

Bien que le mariage ait été diffusé, il y a encore plus à venir de la saison 1 avec un dernier envoi. Il est surnommé Love is Blind: Reunion.

Cela verra tous les candidats et participants de la saison 1 revenir dans un studio pour parler de leur expérience dans l’émission et peut-être plus important encore, préciser s’ils restent ensemble.

La réunion aura lieu sur la chaîne YouTube de Netflix dans son intégralité le 5 mars 2020.

Love is Blind UK et d’autres variantes régionales pourraient être sur les cartes

Une autre chose à noter est que les retombées régionales pourraient bientôt arriver à Netflix aussi.

Netflix produit depuis un certain temps certaines de ses séries de téléréalité pour différents publics. Le cercle et cloué! sont de bons exemples où Netflix produit la série dans le même format exact mais avec différentes langues.

Dans l’interview que nous avons mentionnée plus tôt, le showrunner a confirmé qu’il est à bord pour une variante britannique mais n’a pas encore été confirmée.

Voulez-vous voir plus de la saison 2 de Love is Blind sur Netflix? Faites le nous savoir dans les commentaires.

Avant de partir, SNL a récemment réalisé un sketch impliquant la série de téléréalité Netflix mettant en vedette John Mulaney qui vaut bien votre temps.