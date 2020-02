«Love Island» UK se souvient de Caroline Flack, morte d’un suicide à 40 ans

HISTOIRES CONNEXES

L’édition britannique de Love Island a repris sa saison lundi, après une pause dans le sillage du décès de l’ancienne présentatrice Caroline Flack par suicide à la fin de la semaine dernière, à l’âge de 40 ans.

L’épisode de lundi s’est ouvert par un montage pittoresque de vagues, de rivages et de plages (intégré ci-dessous), comme le narrateur de longue date de Love Island, Iain Stirling, a déclaré: «Nous sommes tous absolument dévastés par la tragique nouvelle que Caroline, un membre très aimé de notre famille Love Island , nous a quittés. Comme beaucoup d’entre vous, nous essayons simplement de nous réconcilier avec ce qui s’est passé. »

“Caroline, je tiens à vous remercier pour tous les moments amusants que nous avons passés lors de notre émission préférée”, a déclaré Stirling en terminant. “Tu étais un vrai ami pour moi.”

Flack a présidé Love Island UK – qui diffuse Stateside sur Hulu – jusqu’à la saison 5. Elle a été retirée en tant qu’hôte en décembre dernier et remplacée par Laura Whitmore, à la suite d’allégations selon lesquelles elle aurait agressé son petit ami, le joueur de tennis anglais Lewis Burton. Flack devait être jugé le 4 mars.

Depuis la mort de Flack, les doigts ont pointé du doigt les tabloïds britanniques, pour avoir trafiqué la personnalité au fil des ans, ainsi que le producteur de Love Island ITV, pour ne pas l’avoir soutenue après sa sortie. Le directeur d’ITV, Kevin Lygo, a répondu en déclarant: «Caroline faisait partie de Love Island depuis le tout début et sa passion, son dévouement et son énergie débordante ont contribué au succès de l’émission. Après que Caroline ait quitté le spectacle, ITV a clairement indiqué que la porte lui était restée ouverte et l’équipe de production de Love Island est restée en contact régulier avec elle et a continué à offrir son soutien au cours des derniers mois. »

“Caroline a adoré Love Island et a été très active dans son soutien à l’émission”, a ajouté Lygo. «Les téléspectateurs pouvaient se rapporter à elle et elle à eux et cela a été une grande partie du succès du programme. Elle nous manquera tous beaucoup. »

