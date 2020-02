Love, Simon series à lancer sur Hulu au lieu de Disney +

La date limite annonce que la prochaine Amour, Simon la suite de la série est passée de Disney + à Hulu et a également reçu un nouveau titre, Amour, Victor. La série humoristique d’une demi-heure devrait être lancée sur le streamer appartenant à Disney en juin pour le mois de la fierté. Le point de vente note que la première saison de 10 épisodes a terminé la production et Hulu a apparemment déjà commandé une salle d’écrivains pour commencer à explorer des histoires pour une éventuelle saison 2.

Michael Cimino (Annabelle rentre à la maison) Jouera Victor dans la série, un nouvel élève de Creekwood High School qui est sur son propre chemin de découverte de soi, face à des défis à la maison, s’adaptant à une nouvelle ville et aux prises avec son orientation sexuelle. Quand tout cela semble trop, il tend la main à Simon pour l’aider à naviguer dans les hauts et les bas du lycée.

Nick Robinson, qui a joué dans le film gay de passage à l’âge adulte, produira et racontera la série. Il n’a pas encore été confirmé si Robinson apparaîtra à l’écran.

Cimino rejoint Ana Ortiz, précédemment annoncée (Whisky Cavalier) qui incarnera Isabel, la mère intelligente et chaleureuse de Victor qui aime son mari et sa famille, mais qui subit beaucoup de pression alors qu’ils déménagent leur famille à travers le pays.

Le casting comprend également James Martinez (Un jour à la fois) en tant que père de Victor, le «gars du gars», Armando, Isabella Ferreira (Orange est le nouveau noir) comme la sœur cadette de Victor Pilar, le nouveau venu Mateo Fernandez comme le frère de Victor Adrian, Johnny Sequoyah (Croyez) en tant qu’amie fougueuse de Victor, Mia, Sophia Bush (Chicago PD) en tant que nouvelle petite amie du père de Mia, Bebe Wood (Les vrais O’Neals) en tant que bestie Lake obsédé par les réseaux sociaux de Mia, George Sear (Dans les Badlands) en tant que camarade de classe confiant et charmant de Victor, Benji, Anthony Turpel (Amour, Gloire et Beauté) en tant que nouveau voisin maladroit de Victor, Felix, et Mason Gooding (Booksmart) en tant que jock arrogant de Creekwood Andrew.

Isaac Aptaker et Elizabeth Berger qui ont écrit l’adaptation cinématographique produiront la série aux côtés de Brian Tanen, Jason Ensler, Isaac Klausner, Marty Bowen, Adam Fishbach, Wyck Godfrey et Pouya Shahbazian. Amy York Rubin (Décontractée) réalise le premier épisode. Pilar Boehm co-exécutera la production avec Adam Londy.