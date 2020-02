“Love you”: Justin Bieber est déclaré en réseau à cette femme, et n’est pas Hailey OMG!

Justin Bieber a déclaré son amour à une autre femme, et ce n’est pas précisément sa femme Hailey Bieber. OMG et la Saint-Valentin!

15 février 2020

Justin Bieber Il a déclaré son amour à une autre femme, et ce n’est pas précisément sa femme Hailey Bieber. OMG et la Saint-Valentin!

Et les surprises ne s’arrêtent pas là. Savez-vous qui a dédié ce tendre message? Eh bien, rien de plus et rien de moins que votre fan numéro 1 …Billie Eilish.

Oui, le message était pour le multiple vainqueur des Grammys 2020 … Mais à ce stade, vous vous demanderez pourquoi?

Eh bien parce que Billie eillish Il a posté une vidéo de la star canadienne dans laquelle il parle de sa mère, et l’a accompagné de photos d’elle comme «croyante».

Billie eillish, même aujourd’hui sa renommée, reste un fan invétéré de Justin Bieber, que vous connaissez déjà en personne.

Comme l’amour est beau Billie eillish pour Justin Bieber!

.