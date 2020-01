Lu, María, Albert et Leo, finalistes de l’édition

La fin de la septième édition de «MasterChef Junior» approche à grands pas. Cependant, avant d’atteindre le grand jour attendu par les 16 participants, il faut vivre la demi-finale, ce qui nous permettra de savoir auxquels quatre candidats seront confrontés dans le dernier programme pour avoir obtenu le précieux trophée qui assure sa victoire.

Lu, Leo, Albert et María, finalistes de «MasterCher Junior 7»

Le dernier test, qui consistait à faire des cupcakes, a commencé difficile pour Vega, Daniela, Juan et Albert, qui ont accumulé moins de points. Quelque chose de plus détendu était Maria, tandis que Leo et Lu étaient à égalité en première position, donc parmi eux était le privilège de ne pas cuisiner et de devenir le premier finaliste. Finalement, les deux candidats ont opté pour que Leo monte à la galerie.

Pour les aider avec le test, Alma Obregón est allé dans les cuisines pour leur enseigner leurs techniques avec des cupcakes. Cependant, le test n’a pas été aussi facile pour tout le monde. Lu, María et Albert ont réussi à le développer avec plus de tranquillité, mais il n’en a pas été de même pour leurs trois autres compagnons. Juan était très nerveux et en retard Malgré les encouragements et les indices que Léo lui a donnés, quelque chose de similaire à ce qui est arrivé à Daniela, qui n’a pas vécu sa meilleure nuit. Vega, bien qu’elle semblait plus calme, n’a pas réussi à présenter les six petits gâteaux par manque de temps. Ainsi, ces trois derniers ont été expulsés du cinquième programme, permettant Lu, María et Albert rejoindront Leo en finale.

Qu’attend les finalistes?

Seuls deux des quatre candidats ont une place garantie dans le duel final, l’étape précédente pour devenir le septième MasterChef Junior Espagne. Lors du premier test dans les cuisines, d’où viendra le premier duelliste, Tamara Falcó sera la gagnante de «MasterChef Celebrity 4» pour soutenir Pepe Rodríguez, qui porte la veste pour cuisiner avec les enfants. De plus, le deuxième duelliste sera choisi au DSTAgE, le restaurant de Diego Guerrero, où ils devront préparer un menu Michelin deux étoiles.

