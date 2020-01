Lu remporte le «MasterChef Junior 7»

Après six épisodes de compétition, la septième édition de «MasterChef Junior» touche à sa fin proclamant vainqueur Lu, l’un des aspirants les plus forts de l’édition. De cette façon, elle devient l’une des gagnantes du talent culinaire dans sa version pour enfants, ajoutant à la liste dont Mario, Manuel, María, Paula, Esther et Josetxo font déjà partie.

Lu, vainqueur de «MasterChef Junior 7»

Il y a quatre candidats qui ont atteint cette grande finale publiée le 24 janvier. D’une part, Leo, qui a été le premier à se qualifier comme finaliste dans le cinquième opus. De l’autre, Maria, l’une des grandes rivales de Lu et favorite pour concourir selon les utilisateurs de FormulaTV, a participé. Et enfin Albert, le prétendant qui a été repescado et celui qui a donné le plus de jeu durant cette saison.

Ce fut la dernière

Lors du premier test, pour rencontrer le premier dueliste, les quatre finalistes ont dû jouer une assiette de Pepe Rodríguez (étoile Michelin et National Gastronomy Award), en suivant leurs instructions, sans interruption ni attente. Et c’est Lu qui est passé directement au duel final grâce à l’imitation parfaite de l’assiette de Pepe. Pour le deuxième test et les concurrents jouant la dernière place dans le duel final, le chef Diego Guerrero a ouvert les portes de son restaurant DSTAgE, pour infecter les aspirants de son enthousiasme et de sa créativité.

Dans ce restaurant, Maria, Leo et Albert ont préparé deux plats du menu du restaurant d’un menu conçu par Diego Guerrero. Couteaux au céleri dashi et au lait d’amande de Maria, foie gras chawanmushi et bernache d’Albert ou oignon dessert, fraises et vinaigre de Leo. Pour essayer les plats, ils ont eu 15 dîners très spéciaux: les parents des juges de «MasterChef Junior».

Dans le test final, qui a reconnu Lu comme le vainqueur de l’édition, ils ont eu 120 minutes pour développer un menu complet comme d’habitude. María a opté pour un carpaccio de carabinero à la crème d’avocat et de citron vert, une queue de taureau aux pommes de terre confites et, pour le dessert, des fraises sautées, du gâteau à la banane et de la glace à la fraise. De son côté, Lu a confectionné une crème au mousqueton avec un galet rempli de fruits de mer, de la morue à basse température avec de l’aïoli à l’ail noir et en dessert, une crème à la vanille avec un gâteau à la réglisse et une glace aux noisettes. La décision difficile de choisir le gagnant n’a pas seulement été prise par les juges, car en cette soirée spéciale ils ont été accompagnés par le chef Martín Berasategui, qui a douze étoiles Michelin, et les a encouragés et conseillés tous les deux tout au long du test.

