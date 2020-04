Luann de Lesseps et Leah McSweeney Bond au sujet de leurs arrestations

Trouver quelque chose en commun avec de nouveaux amis peut être difficile. Mais Luann de Lesseps et la débutante Leah McSweeney de The Real Housewives de New York ont ​​immédiatement trouvé un terrain d’entente.

Ces dames se sont connectées lors du premier épisode après avoir été arrêtées. De Lesseps a été célèbre pour son arrestation à Palm Beach, en Floride. McSweeney a également été arrêtée lorsqu’elle a tenté d’empêcher un groupe de policiers de battre un homme qu’elle embrassait.

Lors du premier épisode de la saison 12, de Lesseps a célébré la fin définitive de sa probation. Elle a partagé les nouvelles lors d’un cocktail avec ses amis. Elle rencontre McSweeney et les deux ont un échange amusant.

Un New-Yorkais natif qui «a l’air si normal»

Lorsque McSweeney partage qu’elle est née et a grandi à New York, de Lesseps dit “Vous êtes un New-Yorkais natif, et vous avez l’air si normal.” Ils rient alors que de Lesseps réitère que McSweeney est originaire de Chelsea et a une fille.

Alors que les femmes racontent leur vie, de Lesseps partage: “J’ai vécu l’enfer ces deux dernières années avec le divorce, j’ai été arrêtée.” Les yeux de McSweeney s’élargissent. “Oh, c’est pourquoi vous étiez en probation”, dit-elle.

Mais McSweeney dit: “J’ai aussi été arrêté.” De Lesseps dit: «Avez-vous? Eh bien, vous pouvez alors comprendre. ” McSweeney convient qu’elle le peut. Mais de Lesseps se demande alors pourquoi elle a été arrêtée. «Comme une entrave à la justice, comme attaquer un policier», répond McSweeney.

«Oh mon Dieu, moi aussi», dit de Lesseps. McSweeney dit qu’elle a fini par poursuivre les flics parce qu’ils lui ont cassé les dents.

Pourquoi McSweeney a-t-il été arrêté?

Elle a partagé dans un confessionnal ce qui s’est passé. “C’est le 4 juillet 2002 que je suis tombé sur un gars qui me tenait à cœur”, raconte McSweeney dans un confessionnal. “Ensuite, nous faisions sortir dans la rue, littéralement j’étais en plein baiser, comme …”

“Et puis j’aime le look, et il y a comme cinq flics qui le battent”, dit-elle. «J’ai eu une réaction de genou, j’ai eu une bouteille d’eau à moitié vide, je l’ai jetée, elle a frappé l’un des flics dans le dos, et il m’a frappé au visage, m’a cogné le visage trois fois dans les grilles du métro. Et ils m’ont enfermé. “

Elle a dit à de Lesseps: «Ma doublure argentée était que j’avais gagné 75 000 $ des flics et j’ai commencé mon entreprise avec de l’argent.» Les femmes à cinq ans. “Comme si je me disais” Leah, tu as fait de très mauvais choix “”, poursuit-elle dans son confessionnal. “Voici un petit cadeau de l’univers pour être intelligent avec lui. Cet argent que j’ai gagné est comme si je devais l’utiliser pour la marque. Et c’est exactement ce que j’ai fait. ” McSweeney possède et exploite le streetwear féminin, marié à la foule.

«Au cours des 14 dernières années, Marié à la foule a tout vu, atteignant la distribution dans plus de 100 détaillants et collaborant avec plus de 30 marques. Aller de l’avant pour perturber continuellement le marché dominé par les hommes, MTTM a constamment émergé année après année avec des collections originales, des projets spéciaux choisis et des présentations de lookbooks avec une personnalité naturelle et une perspective unique de la rue de New York », selon le site Web de la société.

