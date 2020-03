Luca Franzese pris au piège avec le corps de sa sœur par un coronavirus

Luca Franzese piégé avec le corps de sa défunte sœur par un coronavirus | Instagram

Acteur et ancien bodybuilder italien Luca Franzese traverse un moment de désespoir, la fureur et les sentiments sans fin, car on le trouve enfermé à côté de corps de sa défunte sœur en raison du coronavirus et publier une vidéo à ce sujet.

Luca Franzese est un ancien bodybuilder, entraîneur d’arts martiaux mixtes et avait un rôle d’acteur dans la série “Gomorra”.

En un cri désespéré d’aide a posté une vidéo sur son compte Facebook car il est resté 36 heures enfermées à la maison dans la ville de Naples avec le corps de sa sœur décédée juste là dans son lit, ceci à cause du coronavirus.

Aussi dans votre compte Instagram, l’acteur a publié un série vidéo où il parle de la situation dans laquelle ils se trouvent.

Cette vidéo est très forte, je vous demande de ne pas la montrer aux enfants ou aux personnes âgées “, dit-il au début de la vidéo.

Luca commente que continue d’attendre la réponse des institutions, qui n’en ont pas encore donné, se trouve détruit et avec toute la douleur du monde.

Je dois faire face à cette situation avec ma sœur décédée au lit et ne sachant pas quoi faire “, a expliqué Franzese.

Je devais entrer isolement Puisqu’il aurait pu contracter le virus, afin de maintenir sa sœur en vie, il a dû lui faire une réanimation par la bouche et personne ne l’a aidé ou inquiet de ce qui s’était passé.

La sœur de Luca, Teresasouffert de épilepsie, ce qui a rendu le virus beaucoup plus dur.

Il mentionne également que aucun hôpital ne voulait les aider, le médecin qui l’a accompagnée au début ne s’est jamais rendu chez elle ni n’a identifié sa maladie.

Je fais cette vidéo pour le bien de l’Italie, pour le bien de Naples. Ma sœur est décédée hier soir, probablement à cause du virus, nous sommes en faillite, l’Italie nous a abandonnés. Veuillez diffuser cette vidéo partout. Rendons-le viral “, a conclu Franzense.

Malheureusement à partir du mardi 10 mars, 60 millions d’Italiens ils sont à mise en quarantaine obligatoire par le gouvernement, avec amendes six mois de prison et des accusations de tentative de meurtre de qui ne respecte pas l’isolement désigné.

.