Lucas est un petit ange qui nous éclaire du ciel aujourd’hui

La signification du nom Lucas est “Homme de lumière”

et la lumière est ce qui a apporté notre vie.

Lucas nous a appris à sourire tous les jours. Il nous a fait tirer une force que nous ne savions même pas avoir.

Luc nous a appris le vrai sens de l’empathie.

Lucas a rempli chaque personne qui le connaissait d’amour, de lumière et de sourires.

Lucas avec quelques jours, des mois de vie, a mené plus de batailles que nous ne l’avons fait dans nos vies et l’a toujours fait avec le sourire.

Ils disent que pour élever un enfant, il faut un village, et Lucas avait son village, son réseau de soutien et d’amour. De leurs parents, grands-parents, infirmières, médecins, tantes, oncles cousins, amis, etc. Il y a tellement de gens avec qui nous sommes reconnaissants et émus par leurs signes d’affection, qu’il serait impossible de mentionner [email protected]

Merci à Kike, Emilio, Sergio, Claudia, Mimi et Eva qui ont fait tout ce qui était humainement possible pour faire avancer Lucas. Ils nous ont donné un Lucas souriant et capucin.

Il est curieux que notre combat ait toujours été contre son état OEIS et le cathéter, mais sa bataille finale a été contre une bactérie très agressive que nous n’avons pas vu venir.

Lucas est Luz

Lucas est amour

Lucas est l’enseignement du combat indépendamment des prévisions et toujours souriant.

Lucas est aujourd’hui un ange et une étoile qui guideront nos chemins.

Lucas aimait sourire, faire des trompettes et surtout applaudir et il n’y a pas de meilleur moyen de s’en souvenir qu’avec des applaudissements et de nombreux sourires.

Lucas m’a appris que la meilleure façon de nous aider est d’aider les autres et avec sa noblesse et son amour, il nous a inspiré pour créer “ Un père dans un million ”, une plateforme avec laquelle nous cherchons à soulager les parents qui traversent ou passeront une situation difficile. Un projet qui se poursuivra en l’honneur de Lucas et afin de pouvoir toucher et aider les autres.

Pour toujours Lucas.