Lucasfilm a annulé l’émission de télévision Obi-Wan Kenobi

La vitrine Disney Plus à l’Expo D23 de l’année dernière a apporté une tonne d’annonces passionnantes sur ce qui allait arriver sur la liste du contenu original du service de streaming, mais peut-être que le plus grand moment du panel est venu quand Ewan McGregor est monté sur scène pour confirmer enfin son retour en tant que Obi Wan Kenobi.

Les fans et l’acteur lui-même demandent que cela se produise depuis plus d’une décennie maintenant, et avec Disney et Lucasfilm supprimant le concept du film Anthology grâce à la mauvaise réaction critique et commerciale de Solo: A Star Wars Story, une série limitée sur la plate-forme susmentionnée semblait être la prochaine étape logique. En fait, il semblait que les choses se passaient aussi bien, et que toutes les pièces se mettaient en place. Ce qui ne fait que surprendre ce que nous allons vous dire.

Selon les gens de FandomWire, Lucasfilm a débranché la série, l’annulant avant même que le changement ne commence. Le point de vente ne précise pas pourquoi exactement il a été supprimé, mais nos propres sources nous ont dit que cela était dû – en partie, au moins – au calendrier chargé et aux scripts de McGregor qui n’ont pas impressionné le studio. Nous sommes sûrs qu’il y a plus dans l’histoire aussi, mais pour l’instant, il semble que l’acteur ne reprendra plus son rôle emblématique.

Comme on nous l’a déjà dit par le passé, le Obi Wan Kenobi Le spectacle devait se dérouler entre les épisodes III et IV, une période qui a vu le personnage principal en exil, et aurait donné à McGregor la chance d’ajouter de nouveaux avocats au héros et de poursuivre son arc. Mais maintenant, il semble qu’il n’aura pas cette opportunité, et quelle honte.

Nous vous tiendrons bien sûr au courant de la suite de la marche à suivre de Lucasfilm, mais dites-nous, êtes-vous contrarié par l’annulation de la série? Ou ne vous êtes-vous pas soucié de voir davantage le personnage en premier lieu? Comme toujours, faites-le nous savoir en déposant un commentaire ci-dessous.