Lucasfilm aurait 14 films Star Wars en développement

Rappelez-vous il y a quelques mois, lorsque le PDG de Disney, Bob Iger, a déclaré qu’ils allaient ralentir la chaîne de montage qui est Guerres des étoiles? Après la division sur The Last Jedi et la sombre performance au box-office de Solo: A Star Wars Story, Iger a estimé qu’il était temps de pomper les pauses dans les sorties de longs métrages et de recommencer à les faire se sentir à nouveau spéciaux. Je me demande comment il se sent après la réaction à The Rise of Skywalker.

Cependant, beaucoup de choses peuvent changer en trois mois, car Lucasfilm aurait actuellement 14 films Star Wars en développement. Indiquant que bien que la saga Skywalker soit terminée, il reste beaucoup de mythologie à moi.

Tout d’abord, il y a la longue trilogie des Chevaliers de l’Ancienne République avec Alita: Battle Angel’s Laeta Kalogridis, responsable de l’écriture du premier chapitre. Une trilogie Haute République est également en développement, portant le total à 6 films que nous connaissons. Les détails sont rares sur la série, mais on dit que l’histoire se déroule 400 ans avant l’histoire de Skywalker et se concentre sur un jeune Yoda (pas Baby Yoda) affrontant Dark Bane, qui peut ou non être joué par Tom Hardy ( je rigole).

Ensuite, il y a le film Star Wars de Kevin Feige qui pourrait en fait se transformer en plusieurs films et se concentrera probablement autour d’Ashoka Tano. Pour l’instant, cependant, cela ne compte que pour un projet car le studio ne serait pas sûr du nombre de films que Feige finira par faire pour eux, ce qui porte notre total à 7.

Ailleurs, nous avons appris cette semaine que Disney discutait avec Taiki Waititi de la réalisation d’un film après son impressionnant travail sur le final de la saison de The Mandalorian. Et en parlant de cela, il y a aussi le showrunner mandalorien Jon Favreau à considérer. En tant que l’un des cerveaux derrière la création du MCU ainsi que des mastodontes comme The Jungle Book et The Lion King, Favreau ne peut pas faire de mal à Disney et nous avons été informés par nos sources – les mêmes qui ont dit que Rey était Palpatine. [SPOILERS] et le jeune Luke apparaîtra dans l’émission Obi-Wan, qui sont maintenant tous deux confirmés – qu’il est aligné pour diriger un projet actuellement inconnu pour eux, ce qui porte ce total à 9 maintenant.

Ensuite, nous avons eu ces projets de rumeurs pour Kylo Ren et Rey, le premier recevant apparemment une préquelle et le second recevant une sortie solo après les événements de Rise. Ce qui porterait ce nombre de films en développement à 11.

Et n’oublions pas la longue trilogie Star Wars de Rian Johnson. De nombreux fans ont tourné en dérision The Last Jedi, ce qui a peut-être refroidi tous les futurs projets du réalisateur de Lucasfilm. Mais avec la mauvaise réception de The Rise of Skywalker en plus du succès de Knives Out, le stock de Johnson pourrait à nouveau augmenter, ce qui porterait le grand total à 14 films Star Wars différents en préparation.

Écoutez, je suis tout pour forger de nouvelles voies au sein de la franchise. Neuf films pour raconter une saga semblent un peu trop longs et il est certainement temps de passer à autre chose et de raviver l’exubérance des fans pour Guerres des étoiles en se ramifiant. Il y a tellement de directions différentes à prendre, aussi, et à en juger par tous ces projets, Disney soutient pleinement la création de contes originaux dans une galaxie très, très loin.

Pourtant, tout cela étant dit, 14 films semblent énormément et courent évidemment le risque de fatigue du public. Même s’ils sont espacés de manière appropriée. Bien sûr, il y a toutes les chances que certains de ces projets ne décollent pas, mais dites-nous, lequel des projets susmentionnés êtes-vous le plus heureux de voir? Comme toujours, faites-le nous savoir en déposant un commentaire ci-dessous.