Lucasfilm aurait amené Ezra Bridger en live-action, un acteur asiatique aux yeux

Après plusieurs années de troubles dans les coulisses, un chiffre d’affaires incroyablement élevé de cinéastes, deux films très différents mais tout aussi conflictuels qui ont terminé la saga Skywalker et un retard indéfini pour le très attendu spectacle Obi-Wan Kenobi sur Disney Plus, le brain-trust en charge de la Guerres des étoiles La franchise a beaucoup de travail à faire pour que les fans se remettent fermement de leur côté.

Le dernier Jedi a été vilipendé pour s’être tant écarté du canon établi, et The Rise of Skywalker a fait face à la même réaction pour avoir tenté de retonner un film entier dans un effort malavisé pour charger le dernier chapitre avec un service de fans sur le nez. Les purs et durs n’ont pas exactement tourné le dos à la série de science-fiction de longue date, mais ils ne sont pas exactement confiants dans la capacité de Disney à gérer la franchise, non plus, avec la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, généralement celle de la ligne de tir en ligne.

Un point positif a cependant été The Mandalorian, la première saison ayant reçu des éloges de la part des fans et des critiques, alors qu’un énorme buzz a été généré en ligne quand il a été annoncé la semaine dernière que Rosario Dawson avait rejoint la série en tant que favori des fans Ahsoka Tano, apportant le personnage dans le domaine de l’action en direct pour la première fois.

Nous avons déjà signalé que Mara Jade, une ancienne rebelle, pourrait également suivre le mouvement et apparaître dans le film Star Wars en développement de Kevin Feige, et nous avons maintenant des nouvelles de nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Ahsoka figurerait dans La saison Mandalorienne il y a 2 mois – que Ezra Bridger sera le prochain nom à sauter du royaume animé.

Bien qu’il ne soit pas clair où il apparaîtra, selon nos informations, le héros sensible à la Force viendra certainement en action dans un avenir proche, avec un acteur asiatique qui serait recherché pour le rôle. Les détails au-delà restent flous, mais il semble qu’il y ait une invasion à part entière des personnages rebelles préférés des fans qui devraient frapper les films et les émissions de télévision, ce qui devrait au moins apaiser ceux qui ont l’impression d’avoir été brûlés par Guerres des étoiles une fois de trop ces dernières années.