Lucasfilm change la chronologie de Star Wars pour se concentrer sur la suite de la trilogie

Je ressens une grande perturbation dans la communauté des fans, comme si des millions de Wookiepedians criaient soudain de terreur. Je crains que quelque chose d’horrible ne se soit produit.

Fouiller dans les coins les plus étranges de Wookiepedia a longtemps été l’une de mes façons préférées de tuer le temps. Sinon, comment aurais-je pu savoir à quel moment Han Solo a eu une bagarre avec une belette géante, qu’il y avait un pilote X-Wing qui était un cheval ou leur analyse vraiment révolutionnaire des seins dans une galaxie lointaine, très lointaine. Une chose que vous retenez quand vous feuilletez le site, c’est qu’ils ont une chronologie très stricte.

Tout d’abord, comme Guerres des étoiles a lieu «il y a très, très longtemps» tout est mentionné au passé. Deuxièmement, le système de datation s’est longtemps concentré sur la bataille de Yavin lors de la finale de A New Hope.

Tout comme nos BC et AD, tout ce qui est avant la bataille est BBY (avant la bataille de Yavin) et tout ce qui est après ABY (après la bataille de Yavin). C’est un système qui a assez bien fonctionné pour organiser l’univers chaotique de Star Wars, et maintenant Disney et Lucasfilm ont rendu furieux les légions des fans les plus dévoués en jouant avec lui.

Ils proposent que le nouveau moment clé de l’histoire de Star Wars soit le tir de la base Starkiller et la destruction du système hosnien dans The Force Awakens. Star Wars: The Rise of Skywalker: The Visual Dictionary explique que la nouvelle méthode officielle de datation est BSI (Before Starkiller Incident) et ASI (After Starkiller Incident), en disant:

«Il s’agit d’un record de l’histoire en ce qui concerne le conflit galactique actuel. Les événements ici sont enregistrés en années par rapport à l’incident de Starkiller – le tir de l’arme qui a détruit le système hosnien, marquant le début d’une guerre ouverte contre le Premier Ordre. »

Ce changement inutile peut signifier que pratiquement chacun des 155 062 articles actuellement sur Wookiepedia devra être édité (et beaucoup d’entre eux ont maintenant les versions «Canon» et «Legends»). Au-delà de cela, s’ils continuent avec ce nouveau système, cela rendra également un Guerres des étoiles livres de référence obsolètes. Et les fans sont en train de devenir fous, avec un baromètre de sentiments à ce sujet représenté par la citation suivante:

“Je vais graver tous mes livres Star Wars avant de passer de BBY / ABY à BSI / ASI.”

Dit Nuff.