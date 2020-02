Lucasfilm embauche le directeur de Sleight, J.D.Dillard, pour développer un film Star Wars

Depuis un certain temps, il semble que l’avenir de Guerres des étoiles repose carrément sur la télévision. Mais maintenant que la saga Skywalker est terminée, Lucasfilm a besoin d’une nouvelle histoire pour combler le vide de la franchise sur grand écran. Et il semble qu’ils viennent de faire les premiers pas pour y arriver. Via The Hollywood Reporter, le studio a fait appel à J.D.Dillard pour développer un nouveau Guerres des étoiles film. Malheureusement, on ne sait toujours pas s’il dirigera le film lui-même.

Dillard est peut-être mieux connu pour avoir réalisé le film Sleight, qui a ouvert ses portes en 2016. Son plus récent reportage, Chérie, avec Kiersey Clemons et a été libéré par Blumhouse l’année dernière. Dillard travaille actuellement sur son prochain projet, une épopée de la guerre de Corée intitulée Dévouement. Ce film est actuellement en phase de pré-production.

THR note également qu’il n’est toujours pas clair si Disney et Lucasfilm publieront Dillard Guerres des étoiles filmer en salles ou sur Disney +. Cependant, ils ont attaché Dillard pour travailler sur le film aux côtés de l’écrivain Matt Owens. Auparavant, Owens a écrit pour une variété d’émissions de télévision Marvel, y compris Agents de S.H.I.E.L.D., Luke Cage, et Les défenseurs.

Appeler cette dernière nouvelle aveugle serait un euphémisme. Quoi qu’il en soit, THR insiste sur le fait que le projet est distinct des autres Guerres des étoiles films que Lucasfilm a en développement. Cette ardoise se compose d’une nouvelle trilogie dirigée par Rian Johnson et d’un autre directeur de film produit par le chef des studios Marvel, Kevin Feige. Le studio courtiserait également Taika Waititi pour diriger un Guerres des étoiles son propre film. Cependant, ils n’ont toujours fourni aucune indication sur l’évolution de ces discussions.

Qu’aimeriez-vous voir de la part de J.D. Dillard et Matt Owens? Guerres des étoiles film? Dites-nous ce que vous pensez dans la section des commentaires ci-dessous!

