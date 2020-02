Lucasfilm révèle enfin Star Wars: Project Luminous

Bien que le prochain Guerres des étoiles le film n’arrivera pas avant décembre 2022, ce n’est pas comme si nous serions affamés de matériel dans les années à venir. Après tout, Lucasfilm a passé des mois à taquiner leurs plans pour ce qu’ils appellent Project Luminous et plus tôt ce soir, ils ont finalement retiré le couvercle.

Selon ComicBook.com, cette nouvelle initiative se déroulera à l’époque de la Haute République – dont We Got This Covered vous a parlé il y a plusieurs semaines – et englobe de nombreux romans et bandes dessinées destinés à occuper les fans en attendant le début des longs métrages. à nouveau. Ou, comme le dit ComicBook.com, «alimentez le fandom dans les années en attendant le prochain chapitre théâtral de la franchise».

Michael Siglain, directeur créatif de l’édition, a décrit l’ère de la Haute République comme «un temps d’or. Un temps de paix et de prospérité. Une époque où les Jedi sont vraiment des gardiens galactiques, des gardiens de la paix et de la justice. » Pendant ce temps, Project Luminous est également présenté comme «les chevaliers Jedi de la table ronde», le journaliste Germain Lussier le présentant comme suit:

Project Luminous est une histoire massive racontée sur plusieurs livres se déroulant 200 ans avant les films. C’est un temps de paix. Et cette histoire a commencé avec l’idée: qu’est-ce qui fait peur aux Jedi? Il commence en août 2020. #ProjectLuminous

– Germain Lussier (@GermainLussier) 25 février 2020

Voici une phrase amusante utilisée pour le décrire: Jedi Knights of the Round Table.

– Germain Lussier (@GermainLussier) 25 février 2020

Lucasfilm a également rassemblé un groupe impressionnant d’écrivains pour l’initiative, avec Cavan Scott (Star Wars Adventures), Claudia Gray (Star Wars: Master & Apprentice), Charles Soule (Star Wars: Darth Vader: Dark Lord of the Sith) , Daniel José Older (Star Wars: Last Shot) et Justina Ireland (Star Wars: Lando’s Luck) tous impliqués. C’est une équipe talentueuse, bien sûr, et nous avons hâte de voir ce qu’ils font.

Vraisemblablement, tout cela sera également lié à de futurs projets théâtraux, la prochaine grande trilogie se déroulant à l’époque de la Haute République. Les détails au-delà de cela restent flous, mais nous sommes sûrs que d’autres mises à jour commenceront à couler au cours des prochains jours et dès que nous en saurons plus sur cette nouvelle passionnante Guerres des étoiles initiative, nous vous le ferons certainement savoir.