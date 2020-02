Lucero fête les 15 ans de sa fille Lucerito | Instagram

Lucero a toujours été l’une des personnalités publiques qui essaient de garder la vie de leurs enfants en dehors du spectacle, mais aujourd’hui est l’exception, car elle et toute sa famille célèbrent une journée très spéciale, la 15 ans de sa fille, Pain Lucero Mijares, une célébration d’une grande importance pour tous les Mexicains, qui ne passerait pas inaperçue auprès de la famille et voulait la partager avec tous ses fidèles.

Cher Pain Lucero Mijares, aujourd’hui 2 février devient une dame et sa mère ne peut être plus heureuse et fière de sa petite fille.

Bien que la jeune femme réside aux États-Unis et étudie à la prestigieuse «Dana Hall School», une école du Massachusetts située à Wellesley, qui ne abrite que des femmes, l’union entre elles a toujours été démontrée.

Lucero Mijares Il bénéficie de divers ateliers au sein de son école. Comme on nous l’a dit, il aime le volleyball et tous ceux qui peuvent en profiter pour aller à des tournois dans d’autres écoles. Sans doute, Lucero et Mijares Ils ont fait un excellent travail avec leur fille.

Lucero l’a félicitée ce matin et a posté sur son compte Instagram Une belle image d’eux deux avec ce beau message:

“La lumière de ma vie; ma belle Lucero, aujourd’hui a 15 ans. Je me sens si fière, pleine et heureuse de savoir que je suis la mère la plus chanceuse de cette merveilleuse petite femme dans tous les aspects! Je t’aime de tout mon être, MERCI pour être ma fille, que Dieu vous bénisse toujours mon précieux amour! Puissiez-vous infiniment HEUREUX “.

Les adeptes de l’actrice ont envoyé leurs messages et commentaires de félicitations et d’affection pour la fille de Lucero. Comme les amis du chanteur comme Yuri, Carlos Rivera et Chantal Andere Ils ont également félicité la jeune femme via les réseaux sociaux.

