Lucero publie une photo avec Mijares et on pense qu'il y a encore de l'amour

Lucero, également connu sous le nom de “La fiancée d’Amérique“, nous fait entrer dans le mystère de savoir s’il y a toujours de l’amour entre elle et son ex-mari bien connu, Manuel Mijares, qui nous a plus d’une fois fait soupçonner quelque chose.

La grande histoire d’amour entre Lucero et Manuel Mijares est maintenant une grande et sincère amitié, car après plusieurs années de parcours différents, les deux chanteurs entretiennent aujourd’hui une relation de grande affection et de respect, où leurs deux enfants, Jose Manuel et Lucerito Ils sont votre plus grande motivation.

C’est pourquoi, aujourd’hui, l’interprète de Soldat d’Amour Célébrant son 62e anniversaire, son ex-femme a voulu dédier un message émotionnel de félicitations, qui s’accompagne d’une belle image de famille.

Joyeux anniversaire @MijaresOficial !!! Manuelito, que la vie continue de te donner tant de bénédictions. Que ce soit une merveilleuse journée pour vous et qu’il en soit ainsi toute l’année; Avec la santé, l’amour et le bonheur toujours. pic.twitter.com/qVNpC7qPMd

– Lucero (@LuceroMexico)

7 février 2020

Joyeux, joyeux anniversaire! Manuelito, que la vie continue de te donner tant de bénédictions », a écrit Lucero sur son compte Twitter en taguant Mijares.

“Que ce soit une journée merveilleuse pour vous et que ce soit ainsi toute l’année, avec toujours santé, amour et bonheur”, a ajouté la chanteuse. tweeter, en plaçant des emojis bisous et un gâteau d’anniversaire.

Les adeptes de la belle chanteuse ont immédiatement réagi à son beau geste envers son ex-mari, commentant la bonne relation qui persiste parmi eux.

Mais ce qui a le plus captivé tout le monde dans les félicitations, c’est la photo qu’il a publiée en noir et blanc, qui, bien qu’il soit sur son dos, montre clairement qu’il s’agit Mijares étreignant ses deux enfants. Lucero a publié cette même photographie dans ses histoires de Instagram, lui souhaitant tous les meilleurs voeux pour lui.

Après 10 grandes années de mariage, les deux ont décidé de faire connaître à chacun leur séparation, qui avait de très bons termes et depuis lors, la relation entre eux a été assez étroite et bonne, tout comme la même chose Mijares il le dit.

Très bien, tout à coup, nous laissons toute la famille ensemble », dans une interview pour le programme Hoy.

Mijares, qui a eu de grands thèmes, a commencé à célébrer depuis hier avec une bonne mémoire musicale, depuis l’année dernière sa fille Lucerito Il a chanté une chanson émotionnelle avec lui.

