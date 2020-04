– Lucero révèle les détails intimes de sa relation avec Mijares

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Comme beaucoup d’autres célébrités, Lucero Il est très actif sur les réseaux sociaux depuis la mise en quarantaine de la pandémie de coronavirus.

Début mars, la chanteuse a surpris ses 2,7 millions de followers sur Instagram en lançant publiquement un défi à son ex, Manuel Mijares, qui a immédiatement répondu à cette dynamique.

Maintenant, la “Girlfriend of America” ​​a de nouveau surpris le public avec ses récentes déclarations sur sa relation avec le père de ses enfants.

Grâce à son compte Instagram, la Mexicaine de 50 ans a diffusé des émissions en direct appelées “Lucero, mucho que tell”, dans lesquelles elle partage des détails sur sa carrière professionnelle, sur sa famille, ses enfants et d’autres choses. .

Dans l’une des dernières vidéos, Lucero a avoué certaines intimités de son mariage avec l’interprète de “To Love Us More”.

Il a d’abord commencé à raconter comment ils se sont rencontrés et comment l’amour est né après avoir joué dans le film “Escape with me” en 1988, alors qu’il n’avait que 18 ans.

«J’avais son oeil sur lui et je pense qu’il avait aussi son oeil sur moi, mais il a dû dire” tu es un peu jeune pour moi “. Et oui, après l’avoir confessé à moi, il a dit: ” Eh bien, tu étais très jolie, mais tu étais très jeune ”, a-t-elle déclaré.

Lucero a assuré que ce n’est que des années après qu’ils se soient à nouveau réunis pour enregistrer la chanson “Four times love” et que le béguin s’est produit. «Les années ont passé, garçons et filles, et nous nous sommes revus; Il m’a invité à enregistrer un duo “, a-t-il ajouté.

L’actrice a également expliqué comment sa célèbre phrase est apparue “jusqu’à ce que je devienne Manuelito”.

“Il me cherchait pour chanter la chanson et il ne pouvait pas. Donc, pas moyen de lui dire “jusqu’à ce que Manuelito soit fait pour vous”, eh bien, il était très sanglant. Alors j’ai dit “jusqu’à ce que ça me soit fait” “, a-t-il partagé en riant.

Au début de leur parade nuptiale, les choses étaient quelque peu compliquées, car elle était la protagoniste du feuilleton “Lazos de amor” et avait peu de temps disponible.

“Nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour nous voir, pour sortir. Mais il y est parvenu et tout à coup il est venu me surprendre en train de manger », se souvient-il.

Il est à noter qu’à la fin de 2019, Mijares a ouvert son cœur et a raconté comment son histoire d’amour avec sa femme depuis plusieurs années est née.

L’engagement entre Lucero et Mijares était l’un des plus célèbres au milieu du spectacle. Le couple s’est marié le 18 janvier 1997 et le lien était considéré comme “le mariage du siècle”. Elle a même été télévisée et comptait 700 invités.

À la suite de leur amour, ils ont produit deux enfants, Jose Manuel, né le 12 novembre 2001, et Lucerito, qui est venu au monde le 2 février 2005.

Regardez la vidéo complète des confessions de Lucero ici:

