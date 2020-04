«Luchitas via zoom sans covid» le nouveau jeu en ligne

Mexico.- L’actrice américaine, nominée aux Oscars et lauréate du Golden Globe, Uma Thurman, a 50 ans.

Elle est mondialement reconnue pour son travail dans les films réalisés par Quentin Tarantino, Pulp Fiction et Kill Bill.

L’artiste née à Boston dans le Massachusetts, née le 29 avril 1970, a commencé sa carrière artistique dans le film de 1988 Johnny Be Good.

En 1990, il a joué dans le drame Henry et June, avec l’acteur américain Fred Ward, cependant, comme c’était un film pour les personnes de plus de 17 ans, il n’avait pas beaucoup d’exposition.

Le New York Times écrivait à l’époque: “Thurman comme June, la fille avec un accent de Brooklyn, prend un grand caractère et le rend encore plus grand, bien que son jeu soit souvent aussi décalé que dominant.”

L’actrice a épousé l’acteur britannique Gary Oldman, mais ils ont divorcé deux ans plus tard, en raison du peu de temps qu’ils pouvaient s’offrir, en raison de leur carrière d’acteur respective.

En 1993, Thurman a joué dans le drame cinématographique They Also Get Depressed, pour lequel elle a été nominée pour “Worst Actress” aux Razzies. Plus tard, il est apparu dans le film de Quentin Tarantino, Pulp Fiction, où il a joué “Mia Wallace”.

Après le tournage de la bande, les succès sont venus pour Uma Thurman, car elle a été nominée pour un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle; De plus, le Washington Post a publié:

“Méconnaissable avec une perruque noire, elle est merveilleuse”; tandis que le magazine Entertainment Weekly a déclaré: “Sur les cinq femmes nominées pour l’actrice de soutien cette année, seule elle peut affirmer que sa performance a attaqué le public.”

Thurman a également joué dans des films comme The Truth about Cats and Dogs et Gattaca aux côtés d’Ethan Hawke, qu’elle a épousé en 1998, tombée enceinte de lui. Cependant, ils ont divorcé six ans plus tard; Ensemble, ils avaient Maya Hawke, qui a actuellement 21 ans et Levon Roan, 18 ans.

A cette époque, il a joué “Poison Ivy” dans le quatrième film de la saga Batman et Robin, plus tard, il a joué dans The Avengers; Les deux films ont reçu des critiques négatives, cependant, avec sa performance dans Les Misérables, sa carrière a repris.

Après la naissance de sa fille Maya Hawke, elle a joué dans des projets de films tels que Chords and Disagreements, Tape, Vatel et Blinds on Love, un téléfilm pour lequel elle a remporté un Golden Globe.

En 2003, après un temps de concentration sur sa famille, l’actrice revient au grand écran avec Paycheck, un film dans lequel elle joue aux côtés de Ben Affleck et dans lequel elle donne vie au personnage de «Rachel Porter».

Plus tard, il est réapparu avec Kill Bill, une bande écrite et réalisée par Quentin Tarantino, avec qui l’actrice a eu des difficultés, car le tournage l’a mise au bord de la mort.

L’artiste avait une relation étroite avec Tarantino, il a même été dit qu’il y avait une romance entre eux; Cependant, dans une scène dans laquelle elle a joué “Beatrix Kiddo”, au cours du même film, elle a subi un accident de voiture, car Quentin a insisté pour qu’elle fasse une scène dans laquelle elle devait conduire en ligne droite à 64 km / h.

Enfin, le réalisateur a changé de direction et le cabriolet s’est écrasé dans un arbre, car la production n’a pas corroboré que le circuit était en bon état, comme le célèbre a expliqué en 2018 via une publication Instagram.

“Je considère Lawrence Bender, E. Bennett Walsh et le célèbre Harvey Weinstein comme les seuls responsables. Ils ont menti, détruit des preuves et continuent de mentir sur les dommages permanents qu’ils ont causés », a écrit Uma.

Le réalisateur et scénariste a décrit l’événement comme une erreur: «Je lui ai dit que ce serait bien, je lui ai dit que la route était droite, je lui ai dit que ce serait sûr et non. Elle avait tort, je ne l’ai pas forcée à monter dans la voiture, elle est montée parce qu’elle m’a fait confiance et m’a cru », a-t-elle déclaré au magazine numérique Deadline.

L’incident a entraîné une bataille juridique, qui a duré 15 ans, entre l’actrice et la production du film.

Malgré cela, l’actrice a été nominée pour les Golden Globe Awards et MTV Movie Awards, grâce à sa performance; Après son grand succès, elle a joué dans des films tels que Be Cool, Shared Secrets, The Producers, My Super Ex-Girlfriend et en 2012, elle a également eu une participation spéciale dans la série télévisée Smash.

En 2010, elle a joué “Medusa” dans la série fantastique Percy Jackson et le Lightning Thief, pendant cette année, elle a travaillé sur des films tels que The Wedding, où elle a joué “Zoe”; Il a également travaillé sur des projets tels que Girl Soldier, Nymphomaniac, Anita, Jack’s House et la série télévisée Chambers, qui est son dernier travail à ce jour.

La célèbre actrice célèbre un demi-siècle de vie et reste entre-temps enfermée, en raison des mesures imposées face à la pandémie mondiale de coronavirus, selon ce qu’elle voit à travers ses réseaux sociaux, montre qu’elle a profité de la quarantaine pour profiter de sa famille.

