Lucia Bosé décède à 89 ans

Coup dur pour l’industrie audiovisuelle. Lucía Bosé est décédée dans la matinée du lundi 23 mars à l’âge de 89 ans due à une pneumonie chez elle à Brieva, à Ségovie, comme le rapporte La Ser. L’actrice a commencé sa carrière dans le cinéma néo-réaliste italien dans les années 1950, travaillant plus tard sur plusieurs productions espagnoles, jusqu’à sa retraite de la ligne de front au début les années 2010.

Lucía Bosé dans une intervention dans «Ma maison est à toi»

Née à Milan en 1931, l’interprète a commencé sa carrière en 1947 lorsqu’elle s’est fait connaître pour l’obtention du titre de Miss Italie. De là, cela donnerait le saut au grand écran, travaillant sur diverses productions cinématographiques dans son pays natal au cours des années 1950. Cependant, elle a décidé de faire une pause pendant son mariage avec Luis Miguel Dominguín pour se consacrer à sa famille.

Lucía Bosé a commencé une dynastie d’artistes, être la mère de Miguel Bosé aux multiples facettes et de l’actrice et femme d’affaires Paola Dominguín, en plus de Lucía Dominguín, mère de Bimba Bosé. Après sa séparation du torero en 1967, Bosé est revenu sur les lieux sous le commandement de personnalités telles que Federico Fellini, intensifiant ainsi sa carrière dans les années 70 et 80.

Habituel dans les programmes de télévision

Bien que son travail d’actrice se soit déroulé principalement en Italie, Lucía Bosé était une figure emblématique de la télévision espagnole. L’interprète a participé à de nombreux programmes en tant qu’invité, tels que «Ma maison est à toi», «MasterChef Celebrity» ou «Alaska et Mario». Il a même pu travailler sur certains d’entre eux en tant que candidat, à la fois dans “ Pasapalabra ” et en 2019 dans “ Venez dîner avec moi: Gourmet Edition ” avec Pablo Carbonell, Antonio David Flores et Cósima Ramírez.

.