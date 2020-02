‘Lucifer’ Final Season First Look, les fans de ‘Star Wars’ préfèrent Marvel Comics & More / Film

Vous voulez un premier aperçu de la dernière saison de Lucifer? Avez-vous entendu des détails ont émergé d’un script pilote divulgué pour Superman et Lois? Y a-t-il une scène post-crédits pour Oiseaux de proie? L’avenir du Univers étendu DC être plus brillant que le MCU? Qu’est-ce que Scott Derrickson penser à Sam Raimi le remplacer Docteur étrange dans le multivers de la folie? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Entertainment Weekly a un premier aperçu du retour de Inbar Lavi comme Veille dans la cinquième et dernière saison de Lucifer.

Une nouvelle enquête a trouvé un groupe de fans de Star Wars beaucoup plus dans Marvel Comics (77,8%) que DC Comics (46,1%).

c’est tellement embarrassant lmao pic.twitter.com/Puz15LEzdg

– lana ??? (@themycira) 4 février 2020

Michael Strahan renvoyé accidentellement Oiseaux de proie comme étant dans le Univers cinématographique Marvel.

Besoin de savoir comment débloquer le nouveau Harley Quinn regarde un accessoires dans Fortnite? Voilà, les enfants.

Voici un design inutilisé pour un costume Oliver Queen aurait pu porter quand il ne voulait pas être La Flèche plus.

Homme araignée helmer Sam Raimi a exprimé son intérêt pour la réalisation d’un film Marvel Studios dès 2015.

le Oiseaux de proie On dirait qu’ils appartiennent à un musée dans cette bannière qui ressemble à un type de peinture classique.

Le script pilote pour Superman et Lois a fuité en ligne et il semble que d’autres caractères DC puissent apparaître.

