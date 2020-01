‘Lucifer’ Saison 5: Date de sortie de Netflix et ce que nous savons jusqu’à présent

Lucifer revient sur Netflix pour la saison 5 en 2020 et, malheureusement, ce sera également la dernière saison de Lucifer, mais elle sera divisée en deux. Voici ce que nous savons de la saison 5 de Lucifer sur Netflix, comment le casting a réagi à son renouvellement final, pourquoi ce sera la dernière saison et ce que nous pouvons attendre de la prochaine saison.

Comme vous l’avez peut-être entendu, Lucifer est le dernier spectacle de renaissance de Netflix. Il a réussi à récupérer l’émission de FOX qui a annulé la série après trois saisons l’année dernière. La renaissance est intervenue après une énorme campagne de fans pour sauver la série.

Aux États-Unis, Netflix n’avait en fait pas diffusé Lucifer du tout et on pense que les notes de l’émission dans certaines des régions internationales de Netflix ont convaincu Netflix de reprendre le cap et de continuer l’histoire de Lucifer.

Les premières saisons de Lucifer ont été ajoutées à Netflix au début de l’année et bien que toutes les saisons précédentes ne soient pas disponibles sur Netflix partout, la saison 4 a été présentée en exclusivité sur Netflix dans le monde entier le 8 mai 2019.

La réaction à la quatrième saison depuis l’arrivée a été immense. Il a fracassé le rapport exorbitant de TVTime, passant au numéro 1 surpassant Game of Thrones de HBO et battant leur record de tous les temps.

Il y a beaucoup à couvrir pour la saison 5 de Lucifer, alors commençons.

Lucifer a-t-il été renouvelé pour la saison 5?

Statut de renouvellement officiel: Renouvelé (dernière mise à jour: 05/11/2019)

Le 7 mai 2019, la série a reçu sa commande de la saison 5. Cependant, c’est une annonce douce-amère car l’émission a reçu une commande de la dernière saison.

grâce aux lucifans, l’histoire de # lucifer se terminera comme elle le devrait: la cinquième et dernière saison arrive sur @netflix. pic.twitter.com/EvknS5AVHK

– Lucifer (@LuciferNetflix) 6 juin 2019

Dans une déclaration à Hollywood Reporter, Netflix a déclaré: “Nous sommes ravis que les fans de Lucifer du monde entier aient adopté cette série sur Netflix, et nous avons hâte de leur donner la grande finition qu’ils attendaient tous.”

Voici quelques réactions supplémentaires du casting de Lucifer sur son renouvellement de la saison 5:

Ildy Modrovich, qui est le principal showrunner, a déclaré: «Whoop whoop !!!! La saison 5 arrive !!! Merci à notre belle Lucifamily pour tout votre amour et votre soutien !! Et à @LuciferNetflix pour être les meilleurs partenaires JAMAIS !! C’est notre dernière saison, donc nous prévoyons d’en faire COMPTER !! “

Joe Henderson, co-showrunner, a déclaré ceci: «Les fans nous ont ramenés à la vie. Maintenant, nous arrivons à terminer notre histoire selon nos conditions. J’ai hâte de voir ce qui vous attend! “

Tom Ellis a dit ceci: «Eh bien, regardez ce qui s’est passé! Une 5e et dernière saison de #Lucifer arrive sur @LuciferNetflix merci à vous tous les #lucifans fidèles d’avoir regardé… maintenant terminons cette chose correctement »

Où est la saison 5 de Lucifer en production?

Production actuelle: Tournage (Dernière mise à jour: janvier 2020)

Fin juin 2019, Ildy est allé sur Twitter pour confirmer qu’ils retournaient dans la salle de l’écrivain en juillet 2019. Le 12 juillet 2019, nous avons reçu une photo de toute l’équipe dans la salle de l’écrivain.

Oooooh, merci @netflix #BrainFood # LuciferSeason5 #Lucifer pic.twitter.com/pbXOfPVBrh

– Ildy Modrovich (@Ildymojo) 9 juillet 2019

Il a déjà été taquiné que la première scène de la saison 5 a déjà été écrite.

Nous avons également reçu les premières annonces sur qui reviendra au fauteuil du réalisateur dans la saison 5.

Richard Speight, Jr. sera de retour en direct dans la saison 5.

M. @ dicksp8jr dans l’aubépine. Et n’ayez crainte… revient en effet à diriger un autre ep S5. #Lucufer # LuciferSeason5 pic.twitter.com/awdKdGvCmt

– Ildy Modrovich (@Ildymojo) 12 juillet 2019

Début septembre 2019, Netflix a annoncé que la saison 5 avait commencé le tournage. La nouvelle est venue accompagnée d’une image avec la majorité des acteurs alignés dans la première table lue. Le tournage a lieu à partir du 6 septembre 2019.

#Lucifer Saison 5 commence à tourner demain !! Je ne peux pas attendre @ tomellis17 @LaurenGerman @Aimee_Garcia @RachaelEHarris @dbwofficial @kevinmalejandro @LesleyAnnBrandt @Henderson_Joe @Ildymojo pic.twitter.com/b9JWOT2EKj

– Voir la suite (@seewhatsnext) 6 septembre 2019

En septembre 2019, nous avons également reçu la première nouvelle annonce de casting pour la saison 5. Erik Aude a été casté en tant que Rod et ne devrait actuellement apparaître que dans la saison 1.

En décembre 2019, ils avaient terminé le tableau lu pour l’épisode 9. Nous pensons que ce sera le dernier épisode de la partie 1 pour Lucifer étant donné que le nom de son épisode comprend un spoiler et le fait que les scénaristes et les acteurs ont tous deux déclaré à quel point émotionnel l’épisode est.

Je viens de terminer le tableau lu pour l’épisode 509 de #Lucifer. J’ai tellement de chance de travailler avec ces acteurs incroyables. J’ai pleuré plusieurs fois pendant la lecture et… eh bien, j’y pense en ce moment. Cet épisode est très personnel pour moi, et juste… wow. Reconnaissant.

– Joe Henderson (@Henderson_Joe) 6 décembre 2019

Toujours en décembre 2019, le compte See What’s Next de Netflix a partagé un premier écran de recherche pour la saison 5.

#Lucifer Saison 5 – PREMIER REGARD: pic.twitter.com/OJAiYipn4n

– Voir la suite (@seewhatsnext) 5 décembre 2019

En décembre 2019, nous avons eu une photo des coulisses d’une scène de plage à venir. Cela a conduit à une spéculation rampante comme vous pouvez l’imaginer.

Lucifer saison 5 noms d’épisode

Fin août 2019, nous avons appris le nom du premier épisode et la personne qui écrit et réalise. Au fil du temps, nous nous attendons à en savoir plus sur les noms des épisodes et qui revient pour écrire et diriger.

Épisode 501 – «Guy vraiment diable triste» – Écrit par Jason Ning, réalisé par Eagle EgilssonÉpisode 502 – «Lucifer! Lucifer! Lucifer! »- Écrit par Ildy Modrovich, réalisé par Sherwin ShilatiÉpisode 503 -«! Diablo! »- Écrit par Mike Coats, réalisé par Claudia YarnyÉpisode 504 -« Ça ne finit jamais bien pour le poulet »- Aiyana White, réalisé par Viet NguyenÉpisode 505 – «Detective Amenadiel» – Joe Henderson, réalisé par Sam HillEpisode 506 – «BluBallz» – Ecrit par Jen Graham Imada, réalisé par Richard Speight, Jr.Episode 507 – «Our Mojo» – Ecrit par Julia Fontana, réalisé par Nathan HopeEpisode 508 – «Spoiler Alert» – Écrit par Chris Rafferty, réalisé par Kevin AlejandroEpisode 509 – «?» – Écrit par Joe Henderson (Le titre de l’épisode n’est pas révélé pour éviter les spoilers) Épisode 510 – «Bloody Celestial Karaoke Jam» – Écrit par Ildy Modrovich et réalisé par Sherwin Shilati. Épisode 511 – «Resting Devil Face» – Écrit par Mira Z. Barnum, Joshua Duckworth et Richardo Lopez Jr.Épisode 512 – «Daniel Espinoza: Naked and Afraid» – Writt en de Mike Costa, réalisé par Greg Beeman

😳 que nous faites-vous, @MikeCosta?!? Pourquoi est-il NU? Et peur? #lucifer pic.twitter.com/psRhnZCkdp

– Lucifer Writers Room (@LUCIFERwriters) 24 janvier 2020

À quoi s’attendre de la saison 5 de Lucifer

Attention: spoilers à venir

Avant d’entrer dans le territoire des spoilers pour la saison 4, Netflix a produit un récapitulatif fantastique de la saison 1-3 pour Lucifer qui est sorti juste avant la saison 4.

Tout d’abord, récapitulons le dernier épisode car il y a beaucoup à plonger.

Le dernier épisode (épisode 10 – «Qui est le nouveau roi de l’enfer?») Voit Lucifer rentrer chez lui pour aider à contenir l’enfer qui se répand maintenant à Los Angeles. Chloé et Lucifer révèlent également leur amour l’un pour l’autre (pas de surprise là-bas) avec Lucifer disant “son premier amour n’a jamais été Eve”.

Tout au long de la saison, nous avons vu Chloé lutter pour accepter le fait que Lucifer a un côté démoniaque, c’est pourquoi l’introduction d’Eve était logique.

La saison 4 met en place les saisons futures avec les démons de retour en enfer sachant maintenant que Lucifer n’a jamais l’intention de rentrer chez lui.

L’épisode se termine avec Lucifer disant son dernier au revoir à Chloé alors qu’il rentre à la maison, espérons-le seulement temporairement.

Eve reviendra-t-elle dans les saisons à venir?

Eve est également partie à la fin de la saison 4, mais nous ne pensons pas non plus que son histoire soit terminée. Elle a clairement fait amende honorable et a vu l’erreur dans ses manières tout au long de la saison. Elle est maintenant partie pour se retrouver mais pourrait facilement être rachetée plus tard.

Lucifer reviendra-t-il de l’enfer?

Contrairement à la première saison, Lucifer ne pourra pas conclure un accord pour revenir sur Terre. Il devra trouver une règle de remplacement pour le monde souterrain pour l’empêcher de se répandre dans le monde réel. Lucifer choisirait de demander à l’un de ses autres frères et sœurs.

Certains ont émis l’hypothèse que Lillith (la première femme d’Adam) pourrait revenir avec Eve en disant qu’elle “apprivoisait les bêtes de la nuit”.

Combien d’épisodes y aura-t-il dans la saison 5 de Lucifer?

À l’origine, on nous avait dit que Lucifer serait une saison finale de 10 épisodes, mais en juillet 2019, nous savons maintenant que Netflix a donné une commande élargie à la série.

La série a été étendue à 16 épisodes, ce qui signifie que nous aurons près de 16 heures de nouveau contenu en 2020.

#Lucifer Saison 5 vient d’enfer beaucoup mieux – et plus grand! Nous avons ajouté six heures de plus, pour un total de 16 épisodes! pic.twitter.com/HILzaacpsb

– Voir la suite (@seewhatsnext) 26 juillet 2019

La saison 5 de Lucifer sera divisée en deux parties

Après beaucoup de rumeurs et de spéculations, il a été confirmé que la dernière saison de Lucifer sera divisée en deux moitiés.

Il n’est pas rare que les titres aient leurs dernières saisons publiées en deux moitiés. Breaking Bad, l’une des séries les plus remarquables à cet égard, a également divisé sa cinquième saison, ce qui n’a fait qu’augmenter l’anticipation de la finale culminante.

Quelle a été la réaction de la saison 4 de Lucifer?

Cette saison a été rachetée des morts aux fans et a clairement ravi les fans aussi. Les cotes IMDb pour chaque épisode ont grimpé cette saison entre 9,5 et 9,9 sur certains épisodes. Comparez cela avec le milieu des années 8 que certains des épisodes de la troisième saison ont vu.

La plupart ont convenu que la réduction des épisodes et la liberté totale accordée par Netflix ont entraîné une baisse significative de la qualité.

Nous avons entendu en juillet 2019 que nous pourrions bientôt voir la sortie de la bobine de blooper pour la saison 4. Quelqu’un, cependant, a rassemblé une compilation de tous les «coulisses» et des bloopers publiés jusqu’à présent.

Quand la première moitié de la saison 5 de Lucifer sortira-t-elle sur Netflix?

Alors que la production bat son plein, il n’est pas surprenant que nous nous attendions à une date de sortie en 2020 pour la saison 5 de Lucifer.

La première moitié de la saison 5 devrait arriver à l’été 2020, en attendant, nous prévoyons une baisse du second semestre vers la fin de 2020.

Pourquoi Lucifer ne sera-t-il pas de retour pour la saison 6?

La confirmation de la saison 5 étant la dernière saison, cela a conduit de nombreux fans à se demander pourquoi elle ne reviendrait pas. En termes simples, les acteurs et l’équipe ont une histoire avec un début, un milieu et une fin et la fin approche.

Cela a de nouveau conduit les fans à demander une sixième saison, mais l’équipe a demandé aux fans de soutenir la fin du spectacle.

Joe Henderson a expliqué pourquoi la saison 5 devrait être la dernière:

“Honnêtement, nous racontons notre fin avec la saison 5. Nous aimons tout le soutien, mais pour le moment, je dirais qu’il vaut mieux passer du temps à se préparer pour une fin appropriée aux voyages de nos personnages.”

Suite à cela, le 27 juin 2019, il y a eu une clarification supplémentaire sur la fin de l’émission d’Ildy Modrovich.

Nous avons, cependant, été taquiné avec la possibilité d’obtenir potentiellement un spin-off à l’avenir. L’un des producteurs de la série a répondu à un fan en disant: “Envisageriez-vous de faire un spin-off ou peut-être un film à l’avenir?”

Autres nouvelles de la saison 5 de Lucifer

Le 23 septembre, l’un des plus récents acteurs de soutien a été annoncé. Matthew Bohrer a précédemment joué dans des rôles de soutien sur Amazon’s Goliath, General Hospital, Masters of Sex et Blockbuster.

Première nouvelle annonce de casting pour # LuciferSeason5 avec Matthew Bohrer (@MatthewBohrer) jouant Donovan Glover. pic.twitter.com/9Pu9RrJKA9

– Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 23 septembre 2019

Le 11 octobre, Brianne Davis, qui est apparue dans Six, Jarhead (2005) et Synchonicity (2015) de HISTORY Channel, a été castée dans la saison 5 en tant que Detective Dancer.

Nouvelles de casting pour # LuciferSeason5 !!

Brianne Davis (@thebriannedavis) a été choisie comme détective danseuse lors de la dernière saison de l’émission! pic.twitter.com/9hFEWW85ew

– Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 11 octobre 2019

Le 28 octobre, il a été confirmé que la dernière saison de Lucifer sera divisée en deux moitiés.En novembre 2019, il a été annoncé qu’Erin Cummings, qui a joué dans des personnages comme Spartacus, jouera le rôle de Mandy dans la saison 5.

Casting news pour # luciferseason5 Erin Cummings qui a joué dans Spartacus jouera le rôle de Mandy dans la saison 5. pic.twitter.com/bw1PQrkjIi

– Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 10 novembre 2019

Le 22 novembre, IMDb a été mis à jour avec une autre annonce de distribution. Chaley Rose de Nashville apparaîtra dans la saison 5 en tant que Destiny Page.

Plus de nouvelles de casting pour # LuciferSeason5 – Chaley Rose (@ChaleyRose) qui a figuré sur Nashville apparaîtra dans la saison 5 sous le nom de Destiny Page. pic.twitter.com/SnF34Qv3bQ

– Quoi de neuf sur Netflix (@whatonnetflix) 22 novembre 2019

En décembre, Lucifer est apparu dans le croisement de l’univers DC Infinite Earth. Vous pouvez voir son camée dans le clip ci-dessous ou vous pouvez attendre que Infinite Earths frappe Netflix. Cela a conduit à la spéculation que John Constantine pourrait figurer dans la dernière saison de Netflix. Tom Ellis a déclaré dans une interview qu’il était difficile de garder son camée secret.Le 6 janvier 2020, Entertainment Weekly a révélé en exclusivité que Dennis Haysbert rejoindra le casting pour jouer le rôle de Dieu. Cela, bien sûr, implique que Lucifer et son frère passeront beaucoup de temps avec leur père dans la dernière saison.Le 17 janvier 2020, nous avons appris que Catherine Dent apparaîtra dans la saison 5 en tant que Dr Alice Porter.Le 21 janvier 2020 nous avons appris qu’Annie Funke jouera le rôle de sœur Francine dans l’épisode 5.

Avez-vous hâte de sortir la saison 5 de Lucifer? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.