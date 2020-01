Ludacris obtient la citoyenneté dans le pays d’origine de l’épouse Eudoxie, le Gabon

D’une manière ou d’une autre, il a également introduit Zamunda et Wakanda.



De nombreux artistes noirs font campagne pour que les Noirs fassent de l’Afrique leur maison. Jidenna a récemment partagé qu’après avoir été expulsé de son manoir loué en Géorgie en 2017, il avait décidé de retourner à la mère patrie. La célèbre animatrice de radio Ebro Darden a également parlé du sujet, et lorsque Cardi B a appris que Donald Trump avait ordonné la frappe aérienne qui avait tué le chef militaire iranien Qasem Soleimani, elle a dit qu’elle demandait la nationalité nigériane.

David Becker / Intermittent / .

Ludacris a passé les vacances avec sa famille dans le pays d’origine de sa femme, le Gabon, sur la côte ouest de l’Afrique centrale. Jeudi, Luda a partagé une vidéo de lui-même recevant sa double nationalité avec tous les membres de sa famille. “Commencer ma nouvelle année avec la double citoyenneté!” il a écrit dans la légende de la vidéo. “🇬🇦 AFRICA IM OFFICIAL !! Momma & Kids Too. Le meilleur cadeau de la décennie 🥇Award va à @eudoxie ✊🏽 #thebridges.”

“Mesdames et messieurs, je viens de devenir un citoyen officiel du Gabon”, a déclaré le rappeur dans son clip. “De l’Afrique! Je suis un citoyen loyal de Zamunda! Je veux dire, le Gabon”, a-t-il plaisanté. “C’est le plus beau jour de ma vie! Et Wakanda. Tout ça.” Félicitations au Luda pour sa citoyenneté Gabon-Zamunda-Wakanda. Découvrez son clip et plus de photos de sa visite ci-dessous.

