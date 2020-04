Ludacris supplie les résidents de Géorgie de “rester chez eux F * ck!”

Ludacris se joint à beaucoup d’autres pour implorer le public de ne pas reprendre une vie normale lorsque les entreprises rouvriront en Géorgie vendredi.



Dès le début de cette quarantaine, les autorités savaient qu’il allait y avoir des problèmes. Il y a eu des discussions sur la façon dont les gouvernements réagiraient à la ré-acclimatation des résidents au monde extérieur après avoir approuvé les ordonnances de quarantaine qui gardaient les gens chez eux. Certaines autorités ont tenté de prolonger leurs ordonnances de “séjour à domicile”, disent-ils pour la santé et la sécurité des citoyens du monde entier, mais des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester. Ludacris n’en fait pas partie.

Paras Griffin / Intermittent / .

Certaines personnes pensent que les citoyens sont privés de leurs libertés en apprenant qu’une pandémie de COVID-19 les force à l’intérieur. La Floride a ouvert ses plages à la consternation de nombreux habitants, mais en quelques minutes, des milliers de personnes se sont rassemblées sur les plages de sable. Le gouverneur de Géorgie, Brian Kemp, appelle à une sorte d’ouverture douce pour l’État de Peach, déclarant que certaines entreprises pourraient rouvrir vendredi.

Alors que les gens sont ravis de voir que le monde revient bientôt à la normale, d’autres comme T.I., Killer Mike et Ludacris se sont avancés pour mettre en garde contre le retour à des interactions régulières. “STAY TF AT HOME GA !!! 🙏🏾🙏🏾”, a écrit Luda en légende d’un mème. Il a posté une autre image textuelle qui se lit comme suit: “Devinez qui est ouvert pour faire vos ongles et vos sourcils? Le salon funéraire! Si vous voulez un rendez-vous, continuez à courir.” Dans la légende, Ludacris a ajouté: “Quelqu’un devait le dire. Ce n’est pas le moment de jouer à des jeux.” Êtes-vous d’accord qu’il est temps pour les gens de revenir à la normale, ou êtes-vous avec Luda et pensez-vous que les gens devraient continuer à rester à la maison?

.