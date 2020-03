– Ludwika Paleta, Michelle Salas et d’autres célébrités retirent leur chef d’intérieur en quarantaine

.-

Ludwika Palette tirer le meilleur parti du temps dans cet isolement nécessaire en raison de la pandémie du COVID-19.

La belle actrice a partagé à travers ses histoires Instagram une riche recette de houmous, oui de ce délicieux plat très apprécié au Moyen-Orient.

Bien que ce soient les drames, la comédie et tout ce qui touche à la comédie, il a montré que les recettes de cuisine fonctionnent également très bien.

Non seulement elle a mis en évidence ses talents culinaires dans cette quarantaine, Michelle Salas, Inés Gómez Mont, Gloria Trevi, Ana Bárbara et plus encore, rejoignez la liste des personnes talentueuses célèbres qui savent cuisiner, et n’hésitez pas à partager leurs connaissances.

Regardez ici tout ce qu’ils ont fait, peut-être qu’ils vous inciteront à faire quelque chose de riche dans cette quarantaine pour votre famille.

