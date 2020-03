L’UE appelle les plateformes à réduire la qualité du streaming lors de la crise des coronavirus

Les plates-formes de streaming ont été décrites dès le début comme les grands alliés des téléspectateurs en ces jours de quarantaine en raison du coronavirus, mais maintenant leur offre pourrait être affectée par une forte demande des consommateurs. L’Union européenne est consciente qu’une grande partie du trafic Internet est destinée à regarder des séries et des films et vise à fixer une limite pour éviter l’effondrement du réseau et les entreprises ne pouvant pas télétravailler.

Streaming, un allié des ménages en quarantaine de coronavirus

Le commissaire européen au marché intérieur et aux services de l’UE, le français Thierry Breton, a eu une conversation avec Reed Hastings, PDG de Netflix. Il y a transféré la demande de réduire la qualité de la série de streaming en SD au lieu de HD. “Pour gagner COVID-19, nous restons à la maison. Le télétravail et le streaming aident beaucoup, mais les infrastructures doivent résister”, écrit-il sur les réseaux sociaux.

Dans la même publication, il insiste pour que être les téléspectateurs eux-mêmes qui réduisent également la qualité du contenu qu’ils consultent. “Les plates-formes de streaming, les opérateurs de télécommunications et les utilisateurs ont tous la responsabilité commune de prendre des mesures pour assurer le bon fonctionnement d’Internet pendant la lutte contre la propagation du virus”, a également déclaré Breton.

Trafic historique pendant le coronavirus

Comme l’a rapporté El Diario, la consommation de données via les réseaux fixes a augmenté de 30% à 40% en Espagne. C’est un pic historique de consommation qui teste les infrastructures des téléopérateurs de notre pays. L’origine de cette augmentation trouve sa raison d’être dans le habitudes développées par les utilisateurs ces dernières années, car ils consomment plus de contenu vidéo sur des plates-formes telles que Netflix, HBO ou Amazon Prime Video et sont passés des appels téléphoniques à des appels vidéo sur Internet via Skype ou WhatsApp.

.