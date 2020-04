L’UEFA fixe la date de fin de la Ligue des champions

Mayence.- Après avoir reporté l’Euro 2020 d’un an et fait de même avec tous les matches de l’équipe nationale en raison de la pandémie de COVID-19, le président de l’UEFA Aleksander Ceferin a révélé samedi que le 3 août était la date limite maximale pour mettre fin à la Champions et Ligue Europa.

S’adressant à une chaîne de télévision allemande, le manager a expliqué que le 3 août, la compétition interclubs de l’UEFA devrait être terminée. “La situation est extraordinaire. Nous pourrons jouer aux mêmes dates que les championnats locaux. Si la crise s’arrête, nous commencerons plus tôt. “

L’avocat slovène a reconnu que diverses alternatives sont envisagées pour conclure ses tournois, “vous pouvez jouer avec le système actuel ou le faire en un seul match avec un match nul entre jouer à domicile, en tant que visiteur ou sur un terrain neutre”.

En Ligue des champions, quatre séries du match retour des huitièmes de finale sont restées inachevées, tandis qu’en Ligue Europa, seuls quelques matches aller ont pu être disputés dans le même cas.

«La seule mauvaise décision serait de jouer de manière à mettre en danger la santé des joueurs, des supporters et des arbitres. Mais s’il est sûr et que la santé n’est pas en danger, je ne vois aucun problème. Le sport apporte de l’énergie et nous en avons besoin. Le football est une industrie sérieuse, il est important pour les gens, bien que les stars soient actuellement des médecins et des infirmières “, a-t-il ajouté.

Il a précisé que l’objectif principal de l’UEFA est de reprendre leurs tournois en mai ou juin, bien que juillet puisse apparaître à l’horizon comme une date limite, et pour cela, il travaille avec les ligues locales, mais cela dépendra également des décrets gouvernementaux.

“Si les autorités ne nous autorisent pas à jouer, nous ne pourrons pas le faire. Nous dépendons des gouvernements nationaux. Quoi qu’il en soit, c’est mieux à huis clos, le football est ce que les gens veulent », a-t-il conclu.