Lui parler, qui peut faire l’impossible

“Réjouissez-vous dans l’espérance, faites preuve de patience dans la souffrance, persévérez dans la prière”

Romains 12:12

Qu’est-ce que prier?

Prier, c’est parler à Dieu dans vos propres mots, exprimer ce qui est dans votre cœur. Lorsque nous prions, nous ouvrons notre cœur à Dieu pour lui dire ce que nous ressentons ou ce qui s’est passé à notre époque.

La prière, c’est passer du temps avec Dieu.

Face à ce problème dans le monde, nous devons être positifs et prier en croyant que Dieu est notre aide en cette période difficile à laquelle nous sommes confrontés.

Lorsque nous prions, ne faisons pas que des demandes, ne disons pas seulement des mots. Croyez-moi, Il veut vous écouter, Il veut vous connaître et en savoir plus sur vous.

Parfois, nous devrons garder le silence et le laisser agir. Dieu nous parle par la prière.

Une façon de prier est de vous appuyer sur votre Bible, de lire un texte et de prier selon ce que vous lisez. Par exemple:

L’ange de Jéhovah campe autour de ceux qui le craignent et les défend. Goûtez et voyez que Jéhovah est bon; Heureux l’homme qui lui fait confiance. Craignez Jéhovah, vous ses saints, car ceux qui le craignent ne manquent pas. Les lions ont besoin et ont faim; Mais ceux qui recherchent Jéhovah ne manqueront de rien.

Psaumes 34: 7-10

Dieu nous parle par la prière, parfois nous devons nous taire et le laisser agir.

Jésus a enseigné à ses disciples à passer du temps avec le Père. Il a promis ce qui suit et nous le croyons; car là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux. Matthieu 18:20.

Lorsque nous traversons des moments difficiles, l’angoisse, la peur, l’anxiété viennent. Mais Dieu apporte des promesses à nos vies par la prière. Nous pouvons déclarer des situations de victoire au milieu de la tempête.

La prière est une partie fondamentale de notre vie, en elle nous pouvons avoir une relation avec le Père, nous le connaissons, vous devenez un ami de Dieu, il nous aide dans la prise de décision, il devient indispensable dans notre vie spirituelle.

Cherchez sa voix et attendez sa réponse, il ne cesse de répondre.

La prière peut être votre meilleure arme dans cette tempête.

Courage, Dieu est avec nous et tout cela arrivera.

“Dans la prière, il vaut mieux avoir un cœur sans mots que d’avoir des mots sans cœur”

John Bunyan

Nous lisons dans le prochain Net …

Suivez-moi sur mes réseaux sociaux en tant que:

Twitter: @SamAlcazarF

Instagram: Sam Alcázar F

Facebook: @SamAlcazarF

Le message Talking to Him, qui peut faire l’impossible, est apparu en premier sur Seven24.