‘#Luimelia’ clôture sa première saison avec une fin émotionnelle avec Zahara en tant que protagoniste inattendu

‘#Luimelia’, le spin-off de ‘Love is forever’ pour Atresplayer Premium qui venait de DiagonalTV en février dernier a déjà clôturé sa première saison. La fiction créée par Borja Glez. Santaolalla et Diana Rojo ont fait leurs adieux avec un épisode émotionnel qui laisse sans aucun doute la porte complètement ouverte à de nouveaux chapitres, quelque chose qui se passera, comme tous les fans le savent déjà. Atresmedia confirmé il y a quelques jours le renouvellement de la série pour deux saisons de plus qui auront la même équipe derrière. Au moins la première de ces sessions peut être vue en 2020, bien que pour l’instant on ne sache pas quand la première est prévue.

Luisita et Amelia à la fin du T1 de ‘#Luimelia’

Concernant la fin de la saison de ‘#Luimelia’, nous sommes arrivés ici après un avant-dernier épisode dans lequel nous avons vu comment l’usure dans la relation de Luisita et Amelia avait fait des ravages et donc tous deux ont décidé de rompre et de commencer des chemins séparés, pour toujours? C’est sans aucun doute la grande inconnue qui a été résolue lors de cette séance de clôture. Le chapitre a commencé par la réunion des deux dans l’appartement de Luisita. Amelia est arrivée après avoir travaillé comme page auprès du roi et a eu un rhume, ce qui a évidemment inquiété sa petite amie. Pour lui, Cela l’a incitée à rester dormir chez elle afin qu’elle ne refroidisse pas à son retour où il allait vivre après sa rupture.

Passer la nuit sous le même toit a été décisif pour un rapprochement inévitable entre les deux. Les deux ont eu le temps de se souvenir de leurs moments ensemble dans cet endroit et de réfléchir aussi à l’amour, ce véritable amour que nous finissons tous par vivre, cette union avec quelqu’un que parfois nous voulons être trop parfaits et non, cela ne peut jamais l’être. “Le bonheur existe-t-il, Amelia?”, A demandé Luisita, à laquelle la jeune actrice n’a pas hésité à répondre: “Il y a des moments de bonheur. C’est ça le problèmeNous voulons vivre dans un film romantique et trouver notre meilleure moitié, mais nous sommes des oranges entières, avec nos choses, oui, mais entières. Et donc nous devrions nous voir dès le début, nous nous épargnerions beaucoup de douleur. “Une réflexion qui reflétait sans aucun doute ce qu’ils avaient vécu, car ils avaient joué dans une vraie histoire d’amour, avec des fissures, des disputes, des insécurités … mais réelles.

Le “camée” de Zahara au dernier moment

Par conséquent, quelques minutes plus tard, et chacun à partir d’un lit différent, les deux se laissent aller et se confessent que oui, ils continuent de s’aimer et n’ont jamais cessé de le faire. Malgré cela, Amelia a décidé de partir et de s’éloigner de Luisita pour toujours un jour plus tard. À cette époque, nous vivions ce qui a sans aucun doute été le moment le plus spécial de toute la série, et c’est qu’Amelia s’est éloignée de cette maison où l’amour est né en chantant la chanson “Del Invierno” de Zahara, Luisita a fait de même dans ce canapé où ils ont vu tant de nuits «Aimer pour toujours». C’est alors qu’ils ont tous les deux réalisé qu’il était absurde de s’éloigner, de ne pas se battre pour leur propre chose, c’était absurde de laisser passer l’amour de leur vie et donc, et déjà dans la dernière minute de cet épisode très spécial, les deux ont décidé d’aller se chercher et oui, ils se sont rencontrés à nouveau et avec un seul regard, ils ont clairement indiqué qu’ils s’aiment et que non, ‘Luimelia’ n’est pas morte. Cet amour est plus vivant que jamais.

