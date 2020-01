‘#Luimelia’ sera présenté le 14 février dans Atresplayer Premium

Après avoir exploré leur relation dans les années 70 dans «Amar es para siempre», Luisita et Amelia se retrouveront des décennies plus tard dans «#Luimelia». Ce spin-off, produit par Atresmedia TV en collaboration avec Diagonal TV, tourner les personnages originaux pour les amener à l’an 2020, lorsque leur lien émotionnel ne porte pas les stigmates d’il y a un demi-siècle, bien qu’il y ait encore des écueils à dissiper.

Paula Usero et Carol Rovira dans ‘#Luimelia’

La minisérie arrivera au service de streaming d’Atresmedia, Atresplayer Premium, le 14 février. Il coïncide avec la Saint Valentin, un moment unique pour célébrer l’amour entre ses protagonistes, dont la connexion est devenue un phénomène social en promouvant la liberté sexuelle même à une époque où les étiquettes pouvaient peser plus que des sentiments .

Plus de six épisodes de seulement huit minutes, ‘#Luimelia’ montre les versions millénaires des jeunes femmes incarnées par Carol Rovira et Paula Usero, qui sera accompagné par d’autres interprètes connus des adeptes de la série originale, tels que Lucía Martín Abelló et Jonás Berami, qui auront du poids dans certaines intrigues qui couvriront également des questions d’actualité telles que le féminisme, les interactions via les réseaux sociaux et Visibilité LGBTI.

Stratégie numérique

Avec le début de la saison 2019-2020, Atresmedia a renforcé sa présence numérique en concentrant une grande partie de ses efforts sur Atresplayer Premium, qui héberge des aperçus de ses séries et programmes originaux. Au cours des dernières semaines, La plate-forme a été la première fenêtre de lancement de titres tels que «The fence» et «Lost», avant sa diffusion en open, et dans les prochains mois, il abritera des titres exclusifs, tels que «Veneno» et «#Luimelia» lui-même.

