Luis Alfonso Mendoza, la voix de Gohan meurt dans Dragon Ball Z

Les premières heures de ce dimanche 1 mars il a été confirmé que l’acteur de doublage, Luis Alfonso Mendoza –Meilleur connu pour avoir prêté sa voix aux personnages de Gohan Young, dans Dragon Ball, et de Sheldon Cooper dans la série populaire The Big Bang Theory– Il est décédé avec sa femme dans le quartier de Portales de la ville de Mexico. Selon les premiers rapports, la tragédie était le produit d’une fusillade.

C’est du moins ainsi que le journaliste l’a fait savoir Jasonik Garcia, qui les a proches grâce à son compte Twitter, a confirmé que Alfonso Mendoza, qui au cours de sa carrière a également donné vie à la version latine de personnages comme Joey Tribbianidans la série Des amisIl avait été tué avec sa femme et un autre parent dont l’identité est inconnue pour le moment.

L’acteur doubleur Luis Alfonso Mendoza est assassiné, en compagnie de sa femme et d’un autre parent.

On se souviendra toujours de Luis Alfonso pour avoir donné la voix à plusieurs personnages de télévision emblématiques tels que Joey de Friends, Gohan de Dragonball et Carlton de The Prince of Rap.

Tragédie pic.twitter.com/3jycChvuWo

– Janosik Garcia (@Janosikgarciaz) 1 mars 2020

La nouvelle a ensuite été confirmée par d’autres collègues de Luis Alfonso Mendoza. Ce fut le cas de Mario Castañeda, connu pour donner vie à Goku dans la même série créée par Akira Toriyama, et qui, par les mêmes moyens, a exprimé qu’il ne pouvait pas croire ce qui s’était passé depuis la veille de sa vie commune. “Heureusement, vous restez dans le cœur avec vos rires et vos blagues et les souvenirs de tant d’années … Hier était un jour triste”a écrit.

Il y a quelques jours à peine, nous avons ri avec mon regard naufragé, et aujourd’hui vous n’êtes pas Luis Alfonso … Quelqu’un me l’explique …! Heureusement, vous restez dans le cœur avec vos rires et vos blagues et les souvenirs de tant d’années … Hier était un jour triste …

– Mario C Castañeda P. (@ccp_mario) 1 mars 2020

Samedi vers 15 h 45, une fusillade a été enregistrée dans le quartier de Portales, à la mairie de Benito Juárez. Selon les premières informations fournies – et citées par le portail Process – un sujet est arrivé au domicile d’un homme (désormais identifié comme Luis Alfonso Mendoza) et a tiré directement sur lui, une femme et un autre homme, qui étaient à l’intérieur d’un van rouge Tout pour le litige d’une propriété.

L’attaquant identifié comme Mario “N”, 52 ans, a également tiré sur un autre sujet qui se trouvait devant la porte de l’adresse où les événements se sont produits. Après Il a tenté de se suicider en se tirant une balle dans la têteCependant, les ambulanciers paramédicaux de l’escadron de sauvetage et d’urgence médicale (ERUM) l’ont trouvé avec des signes vitaux, donc Il a été emmené à l’hôpital de la région, où il signale des faits graves.

Selon les premières versions, il s’agissait d’une attaque par une action en justice pour une propriété. https://t.co/9jNv6UaVMX

– Processus (@revistaproceso) 1 mars 2020