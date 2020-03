Luis Alfonso, voix dans Dragon Ball Z perd sa vie en tant que victime d’un crime | Instagram

Un acteur de doublage mexicain, Luis Alfonso Mendoza Il a perdu la vie à 55 ans samedi dernier après avoir été victime d’un crime avec sa famille.

Luis Alfonso Mendoza Il a consacré une grande partie de sa vie au doublage alors il a laissé une grande carrière dans laquelle il a prêté sa voix à des personnages de renom pour l’écran, l’un des Gohan les plus reconnus dans le dessin animé populaire de Dragon Ball Z.

Selon les faits, les journaux locaux de la ville ont fait part de la malheureuse nouvelle que la nuit dernière, samedi 29 février, Luis Alfonso Mendoza Il a perdu la vie alors qu’il était avec sa femme Lourdes et son beau-frère qui n’ont pas survécu à la série de détonations enregistrées sur les lieux.

Selon des informations, l’acteur et ses proches se trouvaient dans la colonie Portails À Mexico, au moment où ils ont été victimes d’une série d’explosions, on ne sait pas jusqu’à présent si l’attaque a été dirigée spécialement contre eux ou s’ils n’étaient que des victimes innocentes du crime.

Trajectoire

Dans la vie, Luis Alfonso a donné la parole à différents personnages parmi les plus renommés: Gohan de Dragon Ball Z, à Sheldon Cooper dans The Big Bang Theory, ainsi que dans la série Friends, le personnage de Joey Tribbiani.

En outre, sa voix était dans la mémoire du public avec une autre participation à des dessins animés tels que “Comte Patula“Dans les Looney Tunes, The Ninja Turtles et” Dexter “au Dexter’s Lab, et vous vous souvenez peut-être du cousin ennuyeux de Will Smith dans la série” The Prince of Rap “.

Alors que sur des cassettes célèbres, la voix de Daniel Larusso dans Karaté Kid Il est indéniable en plus d’autres participations importantes.

Jusqu’à présent, il est prévu que ce dimanche 1er mars, plus sera connu détails et / ou les raisons qui ont conduit à ces événements malheureux.

Pendant ce temps, des membres de la communauté artistique ont ajouté des messages aux sens réseaux sociaux.

Il y a quelques jours à peine, nous avons ri avec mon regard naufragé, et aujourd’hui vous n’êtes plus Luis Alfonso … Quelqu’un me l’explique …! Heureusement, vous restez dans le cœur avec vos rires et vos blagues et les souvenirs de tant d’années … Hier était un jour triste …

– Mario C Castañeda P. (@ccp_mario)

1 mars 2020

Un autre membre de la communauté artistique a partagé un message émotionnel dédié à son partenaire, l’acteur.

Mes amis, malheureusement c’est vrai. C’est horrible de donner ce type d’informations et je suis la personne la moins indiquée pour le faire, mais en effet mon cher Luis Alfonso Mendoza, un grand comédien, est décédé aujourd’hui. Nous en avons eu un autre gros. DEP. pic.twitter.com/qkJ0OFEeyE

– Lalo Garza (@LaloGarx)

1 mars 2020

.