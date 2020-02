Luis Miguel, affirme que sa petite amie Mollie Gould imite son ancien Aracely Arámbula

Luis Miguel, affirme que sa petite amie Mollie Gould imite son ancienne Aracely Arámbula | Instagram

Luis Miguel, mieux connu sous le nom de Soleil du Mexique, il donne toujours de quoi parler et cette fois, tout le monde se demande sur Instagram si la nouvelle petite amie de Luis Miguel veut ressembler à son ex-femme Aracely Arambula.

C’est à travers une photo que Mollie a partagée sur son compte Instagram où elle a fixé ses cheveux et fait un maquillage très similaire à celui de l’ex de Luis Miguel.

Il n’est pas surprenant que le chanteur ait des gens après ce qui lui arrive, s’il ne se bat pas avec son ex-femme Aracely, regarde sa petite amie actuelle Mollie Gould, qui a 20 ans de moins que lui.

Mollie Gould, est une chanteuse, mannequin et danseuse qui saute à la renommée mondiale pour être la petite amie de Soleil du Mexique, qui s’occupe toujours de la voir avec lui.

Mollie Il est aussi de bouche à oreille car en plus d’être une belle femme, il présente des caractéristiques très similaires à Aracely, l’ex-femme de Luis Miguel.

Avec des cheveux blonds, des yeux clairs, un corps parfait … Et si cela ne suffisait pas, Mollie plusieurs fois, il a porté un style très identique à Aracely, ce qui a alarmé de nombreux adeptes du chanteur.

D’un autre côté, les gens préfèrent toujours le chéri plus Aracely, puisque l’année dernière a été durement critiquée, pour la silhouette qu’elle portait, qui pour de nombreux fans fait l’objet de critiques et les commentaires qui lui sont adressés ne sont pas favorables.

Certains des commentaires qu’il a reçus étaient: c’est un tableau, il est trop mince, il ressemblait à du calaca et il manquait de courbes, ce sont les plus répétées.

Quelque chose qui ne l’a pas arrêtée et qui continue de partager sa silhouette et sa beauté en elle réseaux sociaux.

Mais, alors que le chanteur et les deux femmes sont le sujet dont on parle, Luis Miguel a été photographié voyageant en compagnie de sa petite amie, dans le métro qui relie les terminaux de l’aéroport de Barajas, à Madrid, où il a l’air gentil, proche et même souriant, même en signant des autographes.

