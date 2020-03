Luis Miguel défie le Coronavirus, ne se conforme pas à la quarantaine après avoir marché dans les rues de Miami

Luis Miguel défie le Coronavirus, ne respecte pas la quarantaine après s’être promené dans les rues de Miami | Instagram

L’artiste mexicain Luis Miguel Il ne semble absolument pas s’inquiéter des récentes mesures qui ont été prises pour empêcher la propagation du coronavirus, qu’il a été surpris en train de marcher paisiblement dans les rues de Miami.

Le chanteur a apparemment montré qu’il ne pouvait pas supporter confinement et comme peu d’artistes, il a ignoré l’ordre de rester isolé comme une forme de protection contre pandémie dans le monde.

Comme nous le savons bien États Unis un grand nombre de cas sont enregistrés après l’urgence déclenchée en Chine et plus tard dans une grande partie de l’Europe, en particulier en Espagne et en Italie où même une urgence nationale a été déclarée.

Cependant, pour le soi-disant “Soleil du Mexique“, Ne semble pas représenter un danger pour lui et a été photographié en train de se promener sur la jetée” The Betsy “à Miami, en Floride, aux Etats-Unis, le troisième pays avec le plus grand nombre d’infections.

Cependant, l’artiste n’apparaît pas seul, puisqu’il était également en compagnie de son frère Alejandro Basteri.

Ce sont les caméras du programme “Vendre“qui a attrapé l’interprète de” La Inconditional “alors que tous deux montaient à bord d’un yacht pour profiter du soleil et de quelques verres.

Par la suite, le frère du chanteur qui a remarqué les paparazzis a caché une bouteille de bière qu’il a appréciée ainsi que “Luismi“qui ne s’est pas opposé à se présenter à boire et a bu une gorgée de la boisson.

De même, il a été signalé que, comme beaucoup de télévisionet d’autres régions ont été ralenties par cette nouvelle pandémie, la deuxième saison du série Le chanteur n’a pas fait exception.

Enregistrements de la deuxième saison de la célèbre série Luis Miguel ont également été touchés par la pandémie coronavirus C’est pourquoi ils ont dû prendre la décision d’arrêter sa production.

En raison de la propagation de COVID-19, a arrêté toutes les activités qui mettaient la population en danger.

.