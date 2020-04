– Luis Miguel: les chansons les plus romantiques avec lesquelles il a volé le cœur de ses fans

Votre navigateur ne prend pas en charge les iframes.

Ce 19 avril, Luis Miguel fête ses 50 ans. Le célèbre est l’un des meilleurs chanteurs de l’histoire et a vendu plus de 100 millions d’albums qui en sont une bonne preuve et confirment sa carrière professionnelle.

El Sol de México, comme on l’appelle dans le monde entier, a sorti 29 albums et a plus de 120 récompenses. Rappelons que son premier Grammy Award a été obtenu alors qu’il n’avait que 14 ans.

Certaines de ses chansons comme “La bikina” sont des hymnes authentiques et ont plus de 100 millions de vues sur la plateforme YouTube. Quelques jours après son anniversaire, nous voulons célébrer l’artiste avec style et nous souvenir de certains de ses singles les plus romantiques, qui ont conquis tous les fans.

“L’inconditionnel”

Cette chanson est sortie en 1989. De plus, c’était le troisième single de leur sixième album studio intitulé Busca una mujer. Avec ce thème, Luis Miguel a réussi à atteindre la première place sur la liste Billboard Hot Latin Tracks.

Le thème musical a été écrit, produit et arrangé par le compositeur espagnol Juan Carlos Calderón et il a des paroles inoubliables pour tout fanatique fidèle.

«Toi, le même hier, l’inconditionnel, celui qui n’attend rien. Toi, le même d’hier, celui que je ne savais pas aimer, je ne sais pas pourquoi », lit une partie de la chanson qui a catapulté la carrière de l’artiste.

«J’ai tout sauf toi»

Le septième album studio de Luis Miguel est sorti en 1990. Sous le nom de 20 ans, l’album a fait de cette chanson le premier single de l’album. Il convient de noter qu’il a atteint le numéro un sur tous les palmarès musicaux d’Amérique latine.

Le matériel s’est même vendu à plus de 600 000 exemplaires au cours de sa première semaine de sortie.

“Sous la table”

Et tu ne sais pas comment tu me fais sentir. Si vous pouviez être en moi pendant une minute, peut-être que vous vous fondriez dans ce feu de joie de mon sang et vivriez ici et que je vous embrasserais », fait partie des paroles du single avec lequel Luis Mi a gaspillé le romantisme et fait soupirer de nombreux couples.

Le musicien et compositeur mexicain Armando Manzanero Il était en charge de la composition de cette chanson, qui figurait comme le single principal de l’album Romances, le douzième album studio de «El Sol de México».

Romances s’est vendu à plus de 4,5 millions d’exemplaires et a reçu des disques de platine aux États-Unis, en Espagne et dans plusieurs pays d’Amérique latine.

“Reddition”

Écrit, produit et arrangé par Juan Carlos Calderón. Le morceau de musique faisait partie de l’album 20 años et est devenu le cinquième single avec lequel il a atteint le numéro un du palmarès Billboard Top Latin Songs.

“Surrender” est sorti comme le deuxième single de leur septième album studio et a été nominé pour un Grammy Award. Cette chanson a été enregistrée dans une version anglaise intitulée “Before the Dawn”.

“Ou toi ou personne”

Un autre thème de la plume de Juan Carlos Calderón, qui a composé cette chanson que Luis Miguel lui-même produira plus tard. Il est sorti avec l’album Amarte es un placer, qui a été publié en 1999, devenant la treizième œuvre de la carrière de l’artiste. En Espagne, il a obtenu sept disques de platine.

Joyeux 50 Luis Miguel!

