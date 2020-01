Luis Miguel réapparaît méconnaissable dans un restaurant | Instagram

Luis Miguel interprète de “L’inconditionnel”Il est réapparu dans un restaurant en Espagne avec un look plutôt méconnaissable que même ses fans ne pouvaient pas reconnaître.

La deuxième saison de la série vient d’être confirmée Luis Miguel dans lequel Diego Boneta a été confirmé, ce sera encore une fois qui jouera le chanteur.

Un autre personnage qui a été confirmé est Juan Pablo Zurita qui joue Alex Basteri, frère de Luis MIguel.

Récemment, une photo du chanteur a été partagée en compagnie d’un chef mexicain qui travaille dans un restaurant Espagne où Luis Miguel apparaît portant ses cheveux pleins de cheveux gris.

Sur la photo, ils semblent tous les deux très satisfaits de leurs sourires d’oreille à oreille, ce qui a attiré l’attention de la photographie, c’est que l’âge du Luis MiguelEh bien, il a laissé ses cheveux gris et s’est probablement lassé de peindre ses cheveux et porte maintenant ses cheveux platine et les rides occasionnelles.

La photo est immédiatement devenue virale car ses fans ils n’ont pas donné de crédit voir l’interprète de “J’ai besoin de toi” plus âgé.

Par coïncidence, Mhoni Vidente a récemment prédit que Luis Migue connaîtrait à nouveau un grand succès et qu’il se réinventerait, il sera possible que ce changement soit pour le bien du chanteur, il est prévu qu’il en soit ainsi.

Il ira plus loin que jamais en 2020, il enlève enfin toutes ses dettes, se réinvente, sort un disque inédit, brille plus qu’avant et surtout, parle de se marier avec des amis Luis Miguel se marie avec vingt ou vingt et un ans “, a déclaré Mhoni Seer.

Retour à la bouche de tout le monde Luis Miguel L’année commence à être une tendance, soit à cause de ses cheveux gris, de ses rides en combinaison avec son travail et de la nouvelle saison de sa série où il sera sans doute plein de surprises.

