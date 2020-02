Luis Miguel, riche et amoureux comme dans ses bons moments | Instagram

Il s’est avéré qu’apparemment le chanteur Luis Miguel a récupéré à nouveau une partie de sa fortune et revient à l’ancien temps, riche et avec plusieurs amours sur son chemin.

Selon de nouvelles rumeurs, l’appel “Soleil du Mexique«Il aurait pu récupérer son yacht qui avait été confisqué en 2016 par le gouvernement américain en raison de certaines dettes liées à la location d’une marine dans le port de Miami, en Floride.

Cependant, certaines images exclusives qui ont coulé montrent qu’apparemment l’interprète du “Bikina“Il a pu récupérer certains de ses actifs, y compris le yacht.

De même, comme l’artiste a toujours été caractérisé, il n’a pas manqué d’amours sur son chemin puisque dans le passé le magazine TvyNovelas a capturé le moment où le “Soleil“il s’est retrouvé à bord de son luxueux bateau En compagnie d’une mystérieuse femme.

Cela a également généré plus de spéculations car la femme qui accompagnait le chanteur n’était pas sa petite amie Millie gould, ce qui a également suscité beaucoup d’attentes quant à la fin de leur romance.

L’interprète de l ‘”inconditionnel” a demandé une bouteille de vodka et autre vin pour profiter d’une soirée romantique au coucher du soleil comme le note le magazine lui-même.

D’un autre côté, le chanteur a finalement sauvé son “jouet préféré” dont il a changé le nom car il s’appelait auparavant “Unique“, et maintenant il n’apparaît plus sans le” U “qui est le logo de sa marque de vin qui a été lancée en 2003 et qui est inspirée par les femmes.

Ils soulignent également que pour récupérer leur luxe bateau Cela n’a pas été facile pour l’artiste puisqu’il a dû débourser environ 122 mille dollars, près de deux millions et demi de pesos!

Donc, cela confirmerait les fortes rumeurs selon lesquelles le chanteur traversait une grave crise économique qui traînait depuis quelques années.

Ils indiquent également qu’une partie de la reprise a été bioserie qui l’a sauvé de la faillite car cela l’a également aidé à résoudre plusieurs poursuites judiciaires qu’il avait intentées contre lui pour violation de contrat.

La première de sa biosérie, supervisée par lui-même Soleil, c’était en avril 2018, et cette année la deuxième saison est déjà enregistrée qui, on le prévoit, sera également un succès.

