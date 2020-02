Luisito Comunica a écrit: J’ai apporté le coronavirus dans mon pays | INSTAGRAM

Luisito Comunica est l’un des youtubeurs mexicains les plus populaires au monde, il dit donc que cela demande beaucoup d’attention.

Récemment, il a publié une vidéo dans laquelle il dit avoir reçu des accusations sur les réseaux sociaux d’avoir amené le coronavirus au Mexique pour “avoir été en Chine” et avoir mangé sa nourriture.

Il s’agit clairement d’une question sensible, pour tous les cas de coronavirus dans le monde et les pertes humaines qui se sont déjà produites, à Wuhan, en Chine, où près de 99% des souffrances se sont produites.

Luisito Comunica a déclaré que ce message était un mensonge, alors il a décidé de faire la vidéo expliquant de sa propre source et pour tout ce qu’il a recherché et lu à ce sujet, dans le but d’informer de nier les rumeurs, qui se sont propagées sous forme de mèmes.

Dès que la vidéo commence, il précise: «Ce n’est pas moi qui ai amené le coronavirus au Mexique, comme l’indique le mème populaire de Scooby Doo», où Luisito Comunica est désigné comme celui qui a amené le coronavirus dans son pays.

Cela a provoqué beaucoup d’alarmes parmi les adeptes de youtuber, qui ont partagé les mèmes et les informations comme vrais, provoquant la peur et la désinformation parmi les utilisateurs des médias sociaux.

Sa visite en Chine pour manger de la nourriture de rue était réelle, mais il y a un an, le virus n’existait pas, alors Luisito a déclaré qu’il n’avait eu aucun contact avec le virus à aucun moment.

Luisito Comunica demande aux gens que cette équipe soit traitée avec soin et essaie de s’informer avec des moyens fiables, tous pour prévenir et prendre des conseils contre le coronavirus d’une manière respectueuse, car beaucoup ont pris cela pour discriminer le peuple chinois.

Il a également partagé une de ses idées intéressantes, dans laquelle il pense qu’il est curieux que les États-Unis et la Chine soient quelque chose comme des rivaux, il semble donc commode qu’ils recommandent de ne rien acheter de la Chine.

