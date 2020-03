Luka Jovic, star du football, risque la prison pour avoir désobéi à la quarantaine

Luka Jovic, star du football du Real Madrid, a décidé de laisser sa quarantaine à ses autres joueurs et s’est envolé pour voir sa petite amie enceinte.



Il voulait juste rentrer chez lui pour être avec sa petite amie enceinte Sofijia Milosevic, mais le voyage a eu des ennuis avec la justice, la star du football de 22 ans, Luka Jovic. La pandémie mondiale COVID-19 a des pays bloqués dans le monde entier, mais cela n’a pas empêché le footballeur du Real Madrid de voyager. Selon TMZ, Jovic et son équipe de football auraient dû rester en quarantaine en Espagne pendant au moins deux semaines. Un joueur de basket-ball du Real Madrid a été testé positif pour COVID-19, alors les responsables ont voulu s’assurer que les joueurs de football ne commenceraient pas à présenter des symptômes du virus.

Cependant, Luka Jovic a décidé d’aller à l’encontre des conseils et a sauté dans un avion pour la Serbie pour voir sa petite amie enceinte. TMZ rapporte que les autorités serbes sont bouleversées par le fait que Jovic n’a pas pratiqué l’isolement ou la distanciation sociale et qu’elles ont l’intention de faire quelque chose à ce sujet. Le président Aleksandar Vucic aurait déclaré que Jovic faisait l’objet d’une enquête pour avoir potentiellement mis d’autres personnes en danger. Le Premier ministre serbe Ana Brnabic aurait déclaré: “Nous avons des exemples négatifs de stars du football qui gagnent des millions à l’étranger et quand elles reviennent en Serbie, elles ne s’isolent pas comme c’est obligatoire.”

Jovic a présenté des excuses officielles après avoir appris qu’il pourrait éventuellement être emprisonné pour ses actes. Il affirme qu’il n’était pas au courant de l’existence de restrictions concernant les déplacements. “Je m’excuse auprès de tout le monde si je les ai mis en danger d’une manière ou d’une autre et j’espère qu’ensemble, nous parviendrons à surmonter tout cela”, a-t-il déclaré, selon ESPN.

“Pendant mon séjour en Espagne, j’ai testé négatif pour le coronavirus, et j’ai décidé de voyager en Serbie pour aider et soutenir notre peuple et être proche de ma famille, en accord avec mon club”, a déclaré Jovic sur les réseaux sociaux, selon ESPN. «Quand j’ai atterri en Serbie, j’ai de nouveau testé négatif pour le coronavirus. Je suis vraiment désolé que certaines personnes aient fait leur travail de manière non professionnelle et ne m’aient pas donné les bonnes instructions sur la façon de se comporter de manière autonome. » On ne sait pas quelle pourrait être la punition.

