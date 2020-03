Luke Evans et Josh Gad joueront dans la préquelle de “Beauty and the Beast” pour Disney +

Disney + est arrivé pour faire une ferme concurrence aux autres sociétés. La plate-forme est le tremplin parfait pour approfondir les projets de la célèbre usine, comme c’est le cas avec plusieurs de la série Marvel originale, qui s’inspirent des films précédents. A cette liste s’ajoute “Beauty and the Beast”, car une préquelle sur le film de 2017 est déjà en cours.

Josh Gad et Luke Evans dans “Beauty and the Beast”

Le film avec Emma Watson et Dan Stevens nous a montré quelques morceaux de Gaston et LeFou, qui ont été donnés la vie par Luke Evans et Josh Gad, respectivement. Disney + a décidé que soient-ils autour qui transforment cette préquelle sous forme de mini-série musicale qui mettra en vedette Eddy Kitsis et Adam Horowitzlos, les créateurs de “Once Upon a Time”.

Mais Gad assumera non seulement le rôle d’interprète, mais il entre également dans la fiction en tant que showrunner, créateur et scénariste. De plus, Evans rejoint Kitsis, Horowitzlos et Gad lui-même en tant que producteur exécutif de la série. Selon The Hollywood Reporter, le projet, conçu pour être composé de six épisodes, est à un stade très précoce, mais l’idée est que l’histoire se déroule avant les faits qui sont relatés dans la bande.

Il n’y a plus de signatures

Jusqu’à présent, seul le lien avec le projet de Luke Evans et Josh Gad est connu, car, en principe, la préquelle Je n’aurais pas d’autre visage appartenant à “Beauty and the Beast”. Qui pourrait revenir est Alan Menken, avec qui des conversations ont lieu pour qu’il revienne composer les chansons qui sonneront pendant la mini-série.

