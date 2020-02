Luke James débute “pour ressentir l’amour / d” Sophomore Album

Luke James est de retour pour partager son deuxième album sous la forme de son très attendu effort sentiment / amour.

Avec neuf titres, l’auteur-compositeur-interprète nominé aux Grammy Awards recrute des apparitions de noms supplémentaires tels que Big K.R.I.T., Ro James, samoht, Kirk Franklin et BJ The Chicago Kid. C’est une entrée formidable du crooner dont les liens dans la soul et le R&B s’étendent plus loin que la cire, car le trait d’union est bien connu pour fléchir ses côtelettes dans des décors musicaux à l’écran.

Ensuite, James continuera sa course sur la route à l’appui de l’album. Jusqu’à présent, il est enveloppé à Philly, DC et New York. Le 7 février, il se posera à Atlanta pour continuer le trek.

DATES DE LA VISITE DE LUKE JAMES ‘TO FEEL LOVE / D:

Mer, 29/01/20 – Tension [Philadelphia, PA] – ÉPUISÉ

Jeudi, 1/30/20 – Stage Union [Washington, D.C.] – ÉPUISÉ

Sam, 1/1/20 – Salle de coupe [New York, NY] – ÉPUISÉ

Ven, 2/7/20 – Vinyle [Atlanta, GA] – ÉPUISÉ

Mer.12 / 20 – House of Blues [New Orleans, LA]

Ven, 14/02/20 – Le promontoire [Chicago, IL]

Sam, 15/02/20 – Brique et mortier [San Francisco, CA]

Dim, 16/02/20 – Troubadour [Los Angeles, CA]

