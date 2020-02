L’un des Avengers pourrait jouer dans la série télévisée «Parasite» de HBO – .

La saison des récompenses s’est terminée dimanche soir alors que Parasite et son réalisateur Bong Joon-ho sont repartis avec quatre Oscars, dont la toute première victoire du meilleur film pour un film en langue étrangère. Ce fut une soirée passionnante pour l’industrie dans son ensemble, mais l’histoire du phénomène coréen ne fait que commencer, alors que Bong Joon-ho et Adam McKay s’associent pour proposer une série limitée de six épisodes Parasite à HBO.

Le réalisateur Bong a déclaré à TheWrap le mois dernier que la série sera “un film de six heures” qui raconte certaines des histoires qu’il n’a pas pu inclure dans la durée de deux heures du film original, par exemple pourquoi la gouvernante a des ecchymoses sur le visage quand elle revient à la maison au milieu du film, ou quelle était sa relation avec l’architecte. Et maintenant, des semaines plus tard, nous savons peut-être qui jouera aussi dans la série, et c’est quelque chose de surprenant.

Lundi, Collider a rapporté que Mark Ruffalo était en lice pour un rôle principal dans l’émission HBO. Lorsqu’elle a été contactée pour des commentaires, HBO a déclaré à Collider que “spéculer sur des personnages ou des castings est extrêmement prématuré”, mais des sources affirment qu’il existe un intérêt mutuel entre le réalisateur Bong et Ruffalo, bien que les négociations n’aient pas encore commencé. TMZ a réussi à retrouver Ruffalo quelques heures après la publication du rapport pour l’interroger sur la rumeur.

“Ce serait incroyable”, a déclaré Ruffalo à TMZ. “Il est [Bong] incroyable. Je l’aime. Son discours d’hier soir était incroyable. Il a fait un film incroyable et je serais honoré de pouvoir y jouer quelque chose. C’est si beau. Vous savez comment ça se passe de nos jours, rien n’est fait jusqu’à ce que ce soit fait, mais peut-être un jour. Ce serait cool d’en faire partie. “

Ruffalo, tristement célèbre pour ses fuites des Avengers, n’a pas exactement arrêté les rumeurs. Si quoi que ce soit, il aurait pu confirmer qu’il avait au moins eu des discussions pour qu’il participe à la série. Cela dit, le processus de développement vient de commencer, et les scripts n’ont même pas été écrits, donc tout pourrait arriver avant le début du tournage. Il est également difficile de savoir qui Ruffalo jouerait, car il n’était clairement pas dans le film. Si le plan est que ce soit une sorte de réinvention américaine, il pourrait prendre le relais pour le rôle de Song Kang-ho en tant que père de la famille pauvre.

Source de l'image: Curzon Artificial Eye / Kobal / Shutterstock

