Avec 82 ans de vie, la carrière de Dustin Hoffman c’est presque aussi longtemps que Muraille de Chine. Parler de lequel de ses rôles est le meilleur serait une tâche absurdement titanesque.

Temps droit, Kramer Vs. Kramer, Tootsie, Homme de pluieWow, la liste ne cesse de s’allonger. Cependant, il existe un rôle spécifique qui le caractérise depuis plus de 50 ans.

Basé sur le livre de Charles Webb, Le diplômé c’est l’un des films les plus emblématiques de l’histoire du cinéma. Ce film de 1967, réalisé par Mike Nichols, est crédité du cliché de fruit défendu, d’une femme plus âgée séduisant un jeune homme. Bref, le film d’un cougar par excellence.

Wow, le personnage a même sa propre chanson thème, séduisante femme qui tourne son attention vers la viande fraîche pour sortir de la tenue d’un mariage frustrant:

Presque comme Citizen Kane, Le diplômé C’est l’un des films les plus parodiés de l’histoire. Bien sûr, alors que le chef-d’œuvre de Orson Welles a été utilisé entièrement pour créer des parodies, Le diplômé Il a deux moments si emblématiques que même les dessins animés ont été imités.

Le premier est le moment où le Mme Robinson révèle ses véritables intentions envers Benjamin Braddock (Dustin Hoffman), et l’une des lignes les plus célèbres du cinéma dit: “Mme Robinson, essayez-vous de me séduire? “:

Et bien sûr, la scène finale dévastatrice où Benjamin et la fille du Mme Robinson, Elaine, ils s’échappent après avoir laissé son fiancé sur l’autel …

Au rythme de Le son du silenceCette dernière scène contraste brutalement non seulement avec ce que nous venons de voir, mais avec l’ensemble du film. Bien que pour le monde de la comédie, il n’y ait rien de “sacré” …

Sinon, l’épisode de “Grand-père et Mme Bouvie ”la saison deux nous a donné une perspective différente sur cette histoire, quand Lisa tombe amoureux de son professeur suppléant, le M. Bergstrom, qui a été joué par Dustin Hoffman.

Même dans le monde de l’anime, le film a été parodié jusqu’à l’épuisement:

En bref, en particulier la scène de l’église a été la plus parodiée, même dans des programmes comme Daria. Et oui, même les marques ont parodié ce grand film.

Quoi qu’il en soit, les années passeront et le film Le diplômé il continuera sûrement à être parodié, car les nouvelles générations le découvriront et y trouveront une grande vérité, même si les temps ont changé.