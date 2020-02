L’un des meilleurs films de l’année – / Film

On assiste à un festival dans l’espoir de trouver un film qui laisse perplexe à quel point il est bon, recherchant toujours ce frisson gagné par un sens de la découverte, découvrant ce joyau avant qu’il ne soit vu par un plus grand groupe de personnes. C’est presque comme une drogue, où vous prenez coup sur coup le cinéma en attendant juste qu’un vous donne tout ce rush.

C’est l’un de ces films que vous passez des jours et des jours dans l’espoir de découvrir.

Boys State suit un groupe d’adolescents texans très nerveux alors qu’ils se dirigent vers le Capitole à Austin pour se livrer à des machinations politiques. Pendant des décennies, la Légion américaine a parrainé des événements «Boys State» dans le but d’améliorer l’éducation civique. Une sorte de camp d’été pour les accros de la politique, cet événement d’une semaine commence avec les quelque 1200 enfants divisés en partis séparés – les nationalistes et les fédéralistes – puis chargés de choisir la direction du parti, de définir une plate-forme, d’adopter des projets de loi et, au-dessus tous, élisant un gouverneur qui représente l’ensemble du groupe.

Superficiellement Boys State joue comme un film conventionnel sur un grand événement, pas différent de la télé-réalité qui suit quelques personnages clés de la myriade qui assistent à l’événement. Jesse Moss (dont le film Sundance The Overnighters de 2014 est l’un des plus grands films de non-fiction jamais réalisés) et la co-réalisatrice Amanda McBaine lancent la plupart du film sur les épaules de quatre participants, avec pour résultat un look tout simplement incroyablement puissant et nuancé aux machinations de la politique.

Nous rencontrons d’abord Steven portant une chemise Beto O’Rourke et expliquant que ses parents ne sont pas à l’arrêt de bus pour le déposer pendant qu’ils sont au travail. Nous apprenons qu’il est entré en politique grâce à Bernie Sanders et a passé du temps à faire campagne contre la violence armée. Ensuite, il y a Robert, un mec à la mâchoire carrée, tout droit sorti du livre de jeu de John Hughes, qui a l’air exactement du genre à se faufiler dans les ruelles des casiers de son lycée.

René est un penseur aux lèvres pincées et extrêmement éloquent dont les opinions personnelles sont beaucoup plus à gauche que la majorité des participants. Grâce à son savoir-faire politique, il se dirige vers la position centriste et parvient, grâce à des compétences de langage extrêmement efficaces, à aider les autres à être sous son contrôle, même s’il gagne des ennemis en chemin.

Ensuite, il y a Ben, peut-être le plus shakespearien du groupe. Malgré un handicap physique, il est aussi manipulateur que n’importe qui dans le groupe. Il est facile de trouver des comparaisons entre Ben et des gens comme Stephen Miller, et même si on ne partage pas son idéologie, il est difficile de ne pas respecter ses compétences et sa détermination.

Les quatre représentent différentes facettes d’une multitude de positions, la plupart d’entre elles semblant aussi immatures et trop cuites que le groupe turbulent de jeunes adultes testent les limites de leur liberté, tandis que d’autres affichent une maturité beaucoup plus développée que même celle de nombreux élus. fonctionnaires qu’ils cherchent à imiter.

Alors que la semaine se déroule, ce que nous assistons à Boys State n’est rien de moins qu’une des articulations les plus puissantes du processus politique américain jamais filmée. Vous voyez tout cela – des changements dans la fidélité au parti, des sales tours, des tentatives de prendre de la hauteur, jusqu’aux grandes fluctuations pragmatiques et aux campagnes habiles. C’est un plaisir absolu à regarder, et les cinéastes n’ont à aucun moment mis le pouce sur l’échelle, laissant aux motivations et aux revendications des enfants, même contradictoires, un espace ouvert pour se faire entendre.

Il y a des allusions à des films de compétition comme Spellbound et des documentaires de campagne comme War Room, mais Boys State se sent tout seul. Au fur et à mesure que les enjeux de la campagne augmentent, on peut voir surgir presque organiquement les mêmes forces qui ont contribué à la situation contemporaine de la politique en Amérique, mettant à nu les mécanismes mêmes par lesquels certaines actions peuvent l’emporter sur certaines doctrines.

Aussi excitant qu’un film de sport et aussi mordant que n’importe quelle soirée électorale, Boys State est un classique instantané, immédiatement intronisé dans le meilleur des documentaires politiques grâce à son cinéma irréprochable, l’excellent casting de participants fortuitement et sa rapidité irréprochable à se débarrasser lumière sur les forces qui façonnent les élections contemporaines. Il est magnifiquement construit avec des moments inoubliables. Autrement dit, Boys State est le meilleur film du festival de cette année, et une réalisation digne d’autant d’éloges que l’on pourrait espérer rassembler. Quels que soient vos antécédents ou vos opinions politiques, ce visionnage est obligatoire, un film qui semble mûr pour s’étendre sur des suites (Girls State semble une suite évidente), ainsi qu’un projet à long terme qui suit ce groupe pendant ses études universitaires, entre en politique et transformer leur prétendue politique en quelque chose de réel.

Intelligent, divertissant, sombrement comique et profondément troublant, Boys State est tout simplement brillant, le meilleur film de Sundance, et déjà en lice pour être l’un des meilleurs films de l’année.

/ Classement du film: 10 sur 10

Articles sympas du Web: